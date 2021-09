Najbardziej deszczowe miasta w UK. Sprawdź, czy mieszkasz w którymś z nich!

Fot. Getty

Które brytyjskie miasta są statystycznie najbardziej „mokrymi” rejonami Wielkiej Brytanii? Oto zestawienie najbardziej deszczowych miast w UK na podstawie danych Met Office.

Północna Anglia uchodzi za chyba najbardziej deszczowy rejon Wielkiej Brytanii. Co jednak ciekawe, choć Manchester uznawany jest za królestwo deszczowej pogody, to wcale nie on jest najbardziej przemokniętym miastem UK. Co więcej, na czele listy najbardziej deszczowych miast w UK nie znalazło się żadne angielskie miasto. Gdzie zatem pada najbardziej?

Najbardziej deszczowe miasta UK

ShowersToYou przeprowadził analizę danych Met Office, by na tej podstawie stworzyć zestawienie najbardziej deszczowych miast UK. W zestawieniu wzięto pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, średnią miesięczną ilość opadów, a po drugie średnią miesięczną liczbę dni deszczowych.

Jak się okazuje, najwięcej opadów odnotowuje się statystycznie w walijskim Cardiff, gdzie w każdym miesiącu spada średnio 96 mm deszczu. Ponadto, co miesiąc w Cardiff jest średnio 12,4 dni deszczowych.

Na drugim miejscu rankingu najbardziej deszczowych miast UK pojawiło się Glasgow w Szkocji. Mimo iż w tym mieście w miesiącu jest średnio 14,2 deszczowych dni (czyli więcej niż Cardiff), to jednak średnia ilość opadów jest mniejsza, bo wynosi 93,7 mm.

Miast położone w północnej Anglii pojawiło się dopiero na trzecim miejscu – i nadal nie jest to Manchester, a Huddersfield. Średnia miesięczna ilość opadów wynosi tu 85,7 mm, a średnia liczba dni deszczowych w miesiącu sięga 12,9.

Na dalszych miejscach zestawienia 20 najbardziej deszczowych miast Wielkiej Brytanii pojawiły się:

Plymouth (84 mm, 11,8 dni w miesiącu)

Swansea (83,7 mm, 12,3 dni)

Belfast (78,7 mm, 13 dni)

Blackpool (73,6 mm, 12,1 dni)

Stockport (72,6 mm, 12,6 dni)

Cheltenham (70,3 mm, 12,1 dni)

Liverpool (69,7 mm, 12 dni)

Bournemouth (69,6 mm, 10 dni)

Sheffield (69,6 mm, 11 dni)

Aberdeen (67,9 mm, 11,6 dni)

High Wycombe (67,9 mm, 10,9 dni)

Bristol (66,8 mm, 10,5 dni)

Coventry (66,5 mm, 10,9 dni)

Eastbourne (66,2 mm, 9,6 dni)

Exeter (65,4 mm, 10,1 dni)

Southampton (65 mm, 9,6 dni)

Hastings (63 mm, 10 dni).