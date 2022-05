Najbardziej bezpiecznie i najbardziej niebezpieczne miasto w UK dla rowerzystów [RANKING]

Które miasto w Wielkiej Brytanii jest najbardziej bezpieczne dla osób poruszających się na rowerach, a które najmniej bezpieczne?

Jazda na rowerze może być jednym z najbardziej satysfakcjonujących sposobów dotarcia z punktu A do punktu B, zwłaszcza na obszarach miejskich, gdzie na drogach jest już zbyt wiele samochodów i poruszanie się na czterech kółkach oznacza stanie w korku, nerwy i dodatkowe obciążenie dla domowego budżetu ze względu na (ciągle!) rosnące ceny paliw w UK. Niestety, jazda rowerem przez miasto może być również jedną z najbardziej stresujących, nieprzyjemnych i wręcz niebezpiecznych dla zdrowia i życia aktywności. Niestety, wiele osób wciąż uważa, że jedynymi użytkownikami dróg powinny być tylko i wyłącznie samochody, ciężarówki i ewentualnie motory, co sprawia, że poruszanie się jednośladem po brytyjskich miastach bywa cokolwiek niełatwe.

Jazda na rowerze w UK

Jak czytamy na łamach portalu "RoadCC", przeprowadzono badania, w których przeanalizowano ponad 12 000 tras rowerowych w miastach w Wielkiej Brytanii. Wzięto pod uwagę liczbę incydentów i wypadków, nachylenie tras, jakość nawierzchni i oświetlenia w celu ustalenia poziomu bezpieczeństwa i poziomu zagrożenia na każdej z nich. Jakie były wyniki tych badań?

Co zaskakujące, biorąc pod uwagę niektóre wypowiedzi na temat jazdy na rowerze w Essex, jego trzecie co do wielkości miasto, czyli Chelmsford, znalazło się na samym szczycie tego rankingu. Średni wynik wypadków z udziałem rowerów sięgnął tam 0,08, a ocena nawierzchni i oświetlenia była dobra. Chelmsford osiągnęło ogólny wynik 1,79, a na podium znalazło się miejsce dla Worcester (2.71) i Nottingham (3.00). Generalnie bezpiecznie jest na południu - Gloucester, Cambridge, St Albans i Norwich zajęły odpowiednio piąte, szóste, dziewiąte i dziesiąte miejsce.

Która miasta są najbardziej bezpieczne dla rowerzystów?

Z kolei Birmingham zostało uznane za najbardziej niebezpieczne miasto dla rowerzystów w Wielkiej Brytanii. Osiągnęło wynik 7,38, prawie sześć punktów więcej, niż najbezpieczniejsze Chelmsford i pięć punktów więcej niż pobliskie Worcester. Czołową trójkę uzupełniają Newcastle upon Tyne i Plymouth.

Co może być zaskakujące, całkiem nieźle wyglądają notowania stolicy UK. Londyn zajął dopiero piąte miejsce w pierwszej dziesiątce listy najniebezpieczniejszych. Miasto to miało zdecydowanie najwyższy „wynik wypadkowy” (9,58), ale pomógł mu stosunkowo prosty teren i dobrze utwardzone drogi.

Gdzie zdarza się najwięcej wypadków z ich udziałem?

Pełne zestawienie najbardziej bezpiecznych dla rowerzystów miast w UK:

1. Chelmsford -1.79

2. Worcester - 2.71

3. Nottingham - 3.00

4. Lincoln - 3.13

5. Gloucester - 3.17

6. Cambridge - 3.25

7. Leicester - 3.29

8. York - 3.33

9. Wakefield - 3.54

9. St Albans - 3.54

Pełne zestawienie najbardziej niebezpiecznych dla rowerzystów miast w UK:

1. Birmingham - 7.38

2. Newcastle upon Tyne - 7.21

3. Plymouth - 7.17

4. Sheffield - 7.08

5. Londyn - 6.88

6. Preston - 6.79

7. Manchester - 6.63

8. Stoke-on-Trent - 6.13

9. Bristol - 7.25 - 6.08

10. Brighton and Hove - 5.67