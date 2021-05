Nagrał film o tym, że COVID-19 to zwykła “grypka”. Nie wszystkim to się spodobało - czy słusznie? [video]

Youtuber po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu zamknął się w domu, aby przejść chorobę. Miał gorączkę, kaszel i stracił smak, na dowód czego zjada w filmie cytrynę z obojętnym wyrazem twarzy. Zastanawia się jednak gdzie się podziała grypa, bo choroba, którą przechodzi wygląda mu na sezonową grypę. Aby udowodnić, że nieprawdziwe są doniesienia, że choroba uniemożliwia funkcjonowanie, w tym problemy z oddychaniem, przedstawia nagrania z tego jak biega na domowej bieżni w trakcie swojej izolacji.

Takie podejście do tematu, poza stałymi pozytywnymi komentarzami fanów, wywołało także pewną falę oburzenia i merytorycznych kontrargumentów.

Poza bardzo przychylnymi komentarzami fanów, pojawiły się jednak komentarze, które nie do końca pozytywnie oceniają wyśmiewanie choroby i szczepień:

Mateusz Faron napisał:

“Chyba nie zrozumiałem jaki to miało mieć wydźwięk...? Good for you, że przechodzisz wirusa w tak łagodny sposób, ale jakby nie stanowisz statystyki sam w sobie. Chyba, że nagle jedna osboa może stanowić o pandemii czy jej braku. Mam 27 lat, przechodziłem przez covid na początku pandemii i to były koszmarne dwa tygodnie. Problemy z gardłem tak duże, że bolało mnie oddychanie. Siły zero, a pociłem się tak bardzo, że brałem prysznic jakieś 10 razy dziennie. To miło, że statystyczie przechodzimy przez covida bez lub z lekkimi objawami, ale jakby... ludzie umierają. I nie możesz mieć pewności, po której stronie statystyki się znajdziesz. Trochę zbyt malutki jestem by mówić ile sensu ma lokdałnowanie świata. Z zawodu jestem nikim to i restrykcje jakoś wyjątkowo mi nie szkodzą, ale propagowanie tego, że wirus praktycznie nie włypwa na funkcjonowanie to czysta głupota” (pisownia oryginalna - przyp.red)