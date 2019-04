Nagi protest w Izbie Gmin - w trakcie debaty brexitowej aktywiści przypomnieli posłom o... zmianach klimatycznych!

Fot: Twitter @ExtinctionR

Ekologiczni aktywiści z Extinction Rebellion spowodowali niemałe zamieszanie podczas poniedziałkowej debaty w Izbie Gmin nad możliwymi rozwiązania kryzysu brexitowego. Protestowali przeciwko bierności władzy wobec zmian klimatu.

Dwanaście osób rozebranych do półnaga pojawiło się w Izbie Gmin. Stanęli na galerii i próbowali się "przykleić" do dźwiękoszczelnej ściany. Byli to aktywiści z grupy Extinction Rebellion. Na swoich ciałach mieli napisane proekologiczne hasła. W trakcie debaty dotyczącej alternatywnych rozwiązań w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych chcieli uświadomić brytyjskich polityków odnośnie niebezpieczeństw związanych ze zmianami klimatu. Ich zdaniem problemowi temu poświęca się zbyt mało uwagi.

Niestety, ich nagi - a w zasadzie półnagi, bo intymne części pozostały jednak zakryte - protest okazał się dość nieskuteczny. Obrady w Izbie Gmin nie zostały przerwane, a na miejscu bardzo szybko pojawiła się policja. W ciągu zaledwie kilkunastu minut protestujący zostali usunięci z galerii. Zatrzymano ich pod zarzutem obrazy moralności publicznej, a następnie przewiezieno do aresztu.

Jedna z protestujących miała w wypowiedzi dla Press Association przyznał, że to działanie miało zwrócić uwagę na "oczywisty problem, o którym się nie mówi". Dodała przy tym, że jej samem problem Brexitu nie obchodzi. - Uważam, że są ważniejsze sprawy - mówiła.

Posłowie, którzy byli świadkami tych wydarzeń nie mogli powstrzymać się od kilku żartów. Konserwatywny deputowany James Heappey błysnął trudną do przetłumaczenia grą słów. "Parliament just got a little more nuts" - z jedne strony oznacza to, że parlament stał się trochę bardziej zwariowany, a drugiej "nuts" dosłownie oznacza orzeszki, a słowo to potocznie odnosi się do męskich jąder. Peter Kyle otwierając debatę użył sformułowania "naga prawda".

Z kolei mina Eda Milibanda mówi po prostu wszystko:

