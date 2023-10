Życie w UK Nadchodzi załamanie pogody w UK. Gdzieniegdzie temperatury spadną poniżej 0 st.C

Po wyjątkowo ciepłym początku października, czas przygotować się w Wielkiej Brytanii na załamanie pogody. Na południu kraju należy się spodziewać silnych i gwałtownych deszczy, a na północy nawet przymrozków.

Pogoda w UK się popsuje. Met Office ostrzega przed silnymi opadami

Już teraz na południu Anglii, a także na terenie West Midlands i Walii, obowiązują żółte ostrzeżenie pogodowe. W tych rejonach dziś i jutro należy się spodziewać silnych opadów i podtopień. Synoptycy przewidują, że w wybranych rejonach spaść może nawet 30 mm deszczu w ciągu dwóch godzin i 70 mm w ciągu doby.

Deszcze silnie dały się już we znaki mieszkańcom Londynu w nocy z środy na czwartek. Zalewając częściowo stacje metra. Z powodu podtopień zamknięta dziś została stacja Victoria Station i nie zatrzymywały się tam pociągi linii Eastbound Circle i District. Widząc, co się dzieje, jeden z pasażerów metra Martin O’Keefe wylał swoje frustracje w mediach społecznościowych. „Nie wiem, jak ten zapomniany przez Boga kraj w ogóle pomyślał, że będzie w stanie dostarczyć HS2. Skoro obecna infrastruktura kolejowa w Wielkiej Brytanii nie pozwala nawet połowie pociągów na liniach Circle i District Line zatrzymywać się na stacji Londyn Wiktoria z powodu powodzi. To absolutnie żałosne” – napisał na Twitterze sfrustrowany mężczyzna.

Na południu pada. Na północy będzie zimno

Podczas gdy południowe rejony Wielkiej Brytanii będą musiały stawić czoła uciążliwym opadom, na północy kraju zrobi się naprawdę zimno. Już w czwartek rano słupki rtęci pokazały w Katesbridge w Irlandii Północnej -2 st. C, a w Eskdalemuir w Szkocji -1 st. C. W najbliższy weekend temperatura minimalna w Szkocji i Irlandii Północnej może osiągnąć -3 st. C, natomiast w miastach Anglii temperatura może spaść do nawet 2 st. C.

Trudno zatem nie zauważyć, że na Wyspach nastąpi porządne załamanie pogody. W końcu w zeszłym tygodniu Wielka Brytania doświadczyła najdłuższego od 1959 r. okresu kilku kolejnych dni w październiku z temperaturą przekraczającą miejscami 25 st. C. Zeszła niedziela była najcieplejszym październikowym dniem w Wielkiej Brytanii od pięciu lat. Słupki rtęci pokazały w Londynie 25,8 st. C.

