Nadchodzi radykalna zmiana pogody w UK. Met Office wydało żółte alerty dotyczące wiatru i śniegu

Met Office wydało żółte ostrzeżenia pogodowe dotyczące silnego wiatru i opadów śniegu w niektórych częściach Wielkiej Brytanii. Po kilku dniach nietypowo ciepłych temperatur, czeka nas znacząca zmiana aury. Gdzie w tym tygodniu spanie śnieg?

Wielka Brytania powitała nowy rok niemal wiosenną pogodą, przynoszącą rekordowo wysoką temperaturę sięgającą 16,3 stp. C. Met Office ostrzega jednak przed gwałtowną zmianą warunków atmosferycznych. Na poniedziałek, wtorek i środę wydano żółte alerty pogodowe dla niektórych części UK. Gdzie dokładnie można się spodziewać śniegu w tym tygodniu?

Najpóźniej od wtorku oczekuje się ochłodzenia w całej Wielkiej Brytanii. W Szkocji w ciągu dnia temperatury spadną do 4-6 stp. C, a w bardziej południowych rejonach UK termometry wskażą 7-9 stp. C. Met Office ostrzega jednak, że z powodu silnego wiatru, temperatura odczuwana może być niższa.

W Anglii i Walii możliwe są opady deszczu, a nawet burze z piorunami, a wiatr będzie sięgał 50 mil na godzinę. Z kolei w Szkocji od poniedziałku do środy włącznie obowiązują żółte alerty pogodowe, dotyczące wichur, oblodzeń oraz opadów śniegu.

