Nadchodzi ochłodzenie. Met Office prognozuje niestabilną pogodę aż do przyszłego tygodnia

Fot. Getty

Jakiej pogody spodziewać się w najbliższy weekend? Met Office tym razem nie ma dobrych wiadomości dla mieszkańców UK.

Po tygodniach dość ładnej, przeważnie słonecznej pogody, mieszkańców Wielkiej Brytanii czeka nieprzyjemna zmiana aury. Met Office prognozuje ochłodzenie, deszcze, a nawet burze, które będą obecne w UK aż do połowy przyszłego tygodnia.

Pogorszenie pogody w UK

Choć pogoda w wielu miejsca, szczególnie w Anglii i Walii, pozostaje na razie raczej słoneczna i ciepła, do Wielkiej Brytanii dotarły już z zachodu deszcze, które powoli przesuwają się przez Anglię i Walię w kierunku południowego wschodu, niosąc nie tylko opady, ale również wiatr, które staną się silniejsze pod wieczór. Na północy Anglii robi się z kolei chłodniej, i choć wciąż jest słonecznie, wzmaga się wiatr. Najwięcej opadów i najsilniejszy wiatr pojawił się jak na razie w północnej Szkocji.

Po czwartkowym deszczu, w piątek i w sobotę w wielu miejscach możliwe będzie rozpogodzenie i sporo słońca, a wiatr straci na sile. Po chłodnych porankach można spodziewać się raczej ciepłych temperatur, przekraczających nawet 20 stp. C na południu kraju.

Niestety, od niedzieli aż do przyszłej środy spodziewane jest znaczne ochłodzenie. Termometry pokażą temperatury znacznie niższe od średnich o tej porze roku. Przykładowo, w Londynie w niedzielę prognozuje się zaledwie 14 stp. C, a maksymalna temperatura w poniedziałek może wynieść tylko 16 stp. C. Cieplej zacznie się robić dopiero od środy, gdy termometry mogą wskazywać nawet 20 stp. C w niektórych rejonach kraju. Wraz z niedzielnym ochłodzeniem, przyjść ma także wyraźne zachmurzenie w większości kraju.

Pogoda UK. Zobacz prognozę Met Office na najbliższe dni: