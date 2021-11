Nadchodzi najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI w.! Kiedy będziemy mogli obserwować to tajemnicze zjawisko?

Fot. Getty

Już za dosłownie kilka dni, w piątek, 19 listopada, na niebie pojawi się tzw. krwawy Księżyc! Eksperci informują, że będziemy mieli do czynienia z najdłuższym zaćmieniem Księżyca w XXI w. i...z najdłuższym częściowym zaćmieniem Księżyca od 580 lat!

W piątek 19 listopada Ziemia znajdzie się między Słońcem a Księżycem i rzuci na naszego naturalnego satelitę cień. Zaćmienie Księżyca będzie częściowe, ponieważ nasza planeta zasłoni księżycową tarczę w 97 proc. Z danych podanych przez NASA wynika, że nadchodzące zaćmienie będzie trwało 3 godziny, 28 minut i 23 sekundy, co oznacza, że będzie ono najdłuższym zaćmieniem w XXI w. Ale to jeszcze nie wszystko – będzie to także, jak podaje portal livescience.com, najdłuższe częściowe zaćmienie Księżyca od przeszło 580 lat! Jeśli chodzi o najdłuższe całkowite zaćmienie Księżyca w ostatnim stuleciu, to mieliśmy je okazję obserwować także w tym roku, w dniu 27 lipca.

Na niebie już wkrótce pojawi się krwawy Księżyc

Całkowite i niemal całkowite zaćmienie Księżyca wiąże się z ciekawymi wizualnymi zjawiskami. W takich sytuacjach mówimy o tzw. krwawym Księżycu, ponieważ podczas zaćmienia nasz naturalny satelita przybiera rdzawą, „krwawą” barwę. Dlaczego tak się dzieje? To proste – mówią fizycy – po prostu w tym czasie atmosfera ziemi rozprasza promienie słoneczne, „filtrując” te krótsze - niebieskie i fioletowe. W efekcie do naszych oczu docierają jedynie fale czerwone – te o największej długości.

Krwawy Księżyc będzie najlepiej widoczny na północnych i zachodnich krańcach naszego kontynentu, a zatem przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. W Polsce będzie go można wypatrzeć na kilka chwil przed zachodem Księżyca, ok. godz. 6:58.