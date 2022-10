Nadchodzi indiańskie lato (Indian Summer)? Kiedy możemy spodziewać się okresu słonecznej i ciepłej pogody?

Zobacz też, co Met Office prognozuje na najbliższe dni.

Met Office wypowiedziało się na temat doniesień o coraz rzadszym obecnie tzw. indiańskim lecie (Indian Summer), znanym w Polsce jako babie lato. W związku z nadejściem mas ciepłego powietrza z Afryki północnej, będziemy mogli liczyć na 23 stopni Celsjusza w UK.

Po niestabilnym i dość chłodnym okresie na Wyspach, możemy spodziewać się pod koniec października ciepłych warunków pogodowych. Czy możemy liczyć na tzw. indiańskie lato, znane też w Polsce pod nazwą babie lato. Ostatnie prognozy pogody wykazały dość rzadkie o tej porze roku wysokie temperatury w większości rejonów kraju w ciągu następnych dwóch tygodni.

Indiańskie lato na Wyspach

Synoptycy mówią o nadchodzącym froncie ciepłego powietrza z Afryki, który podniesie poziom rtęci w termometrach aż do 23 stopni Celsjusza. Meteorolodzy twierdzą także, że ta łagodna pogoda potrwa do Halloween, 31 października, przy czym na południu kraju będą cieplejsze warunki niż na północy.

Nick Finnis z Netweather powiedział:

- Niektóre modele komputerowe pokazują 22 stopnie lub 23 stopnie Celsjusza w środku tygodnia, i pojawienie się indiańskiego lata.

W odpowiedzi na te twierdzenia, Becky Mitchell z Met Office powiedziała, że jest mało prawdopodobne, abyśmy doświadczyli „typowego indiańskiego lata”, ale nadal prawdopodobne pozostaje to, że poziom rtęci w termometrach będzie wyższy o 4 stopnie Celsjusza, niż można by oczekiwać o tej porze roku.

W rozmowie z „The Sun” Becky Mitchell powiedziała:

- Cieplejsze powietrze, którego spodziewamy się w połowie tego tygodnia, będzie pochodzić z północnej Afryki. Temperatury będą nieco wyższe od średniej w Wielkiej Brytanii w tym tygodniu, z najwyższymi temperaturami 17-18 stopni Celsjusza każdego dnia na południu kraju. Możemy spodziewać się, że w czwartek na południu temperatury osiągną około 21 stopni Celsjusza, ponieważ południowy wiatr przyciągnie ciepłe powietrze z Francji.

Pogoda na początku tygodnia

W poniedziałek pogoda nie będzie jeszcze tak słoneczna i ciepła, a przynajmniej nie wszędzie – możemy spodziewać się opadów deszczu w całej Szkocji i części Irlandii Północnej. Rano deszczowo było także w rejonach wschodniej Anglii. W pozostałych częściach kraju, a zwłaszcza na południu będzie sucho z przebłyskami słońca. Wietrznie z kolei na północy.

Wtorek natomiast będzie ładniejszy. Mgła opadnie późnym rankiem, a potem możemy spodziewać się suchej pogody ze słonecznymi okresami w większości rejonów. Przelotny deszcz może pojawić się na dalekim północnym-wschodzie kraju. Więcej chmur może wystąpić na dalekim południowym-zachodzie, z lekkim deszczem.

Pogoda w Halloween

Wiele wskazuje na to, że w Halloween utrzyma się ciepła, jesienna pogoda. Ogólnie też październik będzie ciepłym miesiącem - dane Met Office dla środkowej Anglii pokazują średnie temperatury w tym miesiącu o 15 stopni wyższe niż do tej pory.

Rekordy pogodowe w 2022 roku

Bardzo możliwe też, że rok 2022 zostanie wprowadzony do ksiąg historii meteorologii po rekordowym lecie, w którym w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy padł rekord 40 stopni Celsjusza.

Dr Mark McCarthy z Krajowego Centrum Informacji Klimatycznej Met Office (Met Office’s National Climate Information Centre) powiedział:

- To był jak dotąd najcieplejszy rok do końca września, a każdy miesiąc od stycznia był cieplejszy niż przeciętnie. 2022 jest na dobrej drodze, aby stać się jednym z najcieplejszych lat w historii, jeśli utrzymają się cieplejsze niż przeciętne warunki pogodowe.

Co to jest Indiańskie lato (Indian Summer), babie lato?

Jeśli jesienią za oknami w dzień mamy piękną pogodę, a wieczory i noce są chłodne, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z tzw. Indian Summer, w Polsce nazywanym babim latem lub złotą jesienią. Jest to okres wczesnej jesieni, którą charakteryzują słoneczne i ciepłe dni. Inną cechą Indian Summer lub babiego lata są nitki pajęcze unoszone przez wiatr.

Nici przędne nazywane też w Europie Środkowej babim latem, wytwarzane są przez młode pająki, które wraz z nićmi przenoszone są przez wiatr czasem nawet na duże odległości. Delikatne nitki pajęcze można obserwować wtedy niemal wszędzie, gdyż w ciągu ciepłych dni powstają nad glebami lekkie podmuchy, na których młode pająki mogą unieść się w powietrze. Z kolei krople rosy, które osiadają na niciach po chłodnych nocach, sprawiają, że mienią się w słońcu przez co przypominają srebrnoszare włosy.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Ostrzeżenie Ryanaira dla mieszkańców Wysp odnośnie lotów w przyszłym tygodniu

Alarm na pokładzie Ryanaira przez złe samopoczucie pasażera. Tego samego dnia w innych liniach wielu pasażerów wymagało interwencji medycznej

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!