Nadchodzące dni przyniosą piękną pogodę w UK! Będzie o wiele cieplej niż zwykle o tej porze roku

Fot. Getty

Meteorolodzy mają dobre wiadomości dla mieszkańców UK – nadchodzące dni będą ciepłe i bardzo słoneczne. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii może być nawet cieplej niż w Turcji.

W tym i następnym tygodniu mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli cieszyć się ciepłem i dużą ilością słońca. Meteorolodzy twierdzą, że w niektórych regionach UK będzie cieplej, niż w Turcji, ponieważ słupki rtęci mogą wzrosnąć nawet do 26 st. C. W tym tygodniu wspaniałej pogody mogą się spodziewać mieszkańcy Anglii południowo-wschodniej i Anglii południowo-zachodniej, natomiast w przyszłym tygodniu pełne słońce i dużo ciepła dotrze także do północnych, zazwyczaj chłodniejszych części Wielkiej Brytanii. - Prawdopodobnie doświadczymy wysokich temperatur, znacznie wyższych niż średnie temperatury w Wielkiej Brytanii. Wysoki będzie też prawdopodobnie poziom promieniowania ultrafioletowego – informuje meteorolog Met Office, Annie Shuttleworth.

W UK będzie cieplej niż w Turcji?

W dniu dzisiejszym najlepsza pogoda będzie się utrzymywać na południowym wschodzie Anglii, gdzie temperatura powietrza aż do wieczora będzie oscylować w okolicy 20 st. C. W Londynie słupki rtęci podskoczą do 21 st. C, podczas gdy w stolicy Turcji, Stambule, temperatura powietrza nie przekroczy 19 st. C. W ciągu najbliższych siedmiu dni słoneczne i ciepłe dni będą przeważały w Anglii południowo-wschodniej i południowo-zachodniej, a pod koniec tygodnia na tym obszarze temperatura może osiągnąć nawet 26 st. C.

Nieco chłodniej będzie w Walii i Anglii północnej - w Manchesterze, Liverpoolu i Cardiff temperatura będzie wysoka, ale raczej nie przekroczy 20 st. C. W tych regionach duże będzie też prawdopodobieństwo wystąpienia silnego wiatru i gęstych chmur. Im dalej na północ, tym temperatura powietrza będzie niższa – w Edynburgu i Belfaście słupki rtęci pokażą 13 – 14 st. C, a gdzieniegdzie mogą się pojawić mżawki. Przyszły tydzień wynagrodzi jednak mieszkańcom północnych regionów niższe temperatury, ponieważ od poniedziałku 16 maja do piątku 21 maja mieszkańcy całej Wielkiej Brytanii będą mogli upajać się temperaturami powyżej 20 st. C.