Nad Wyspy nadciągnie „ciepłe tropikalne powietrze” pod koniec tego tygodnia w związku z huraganem Alex

Pozostałości tropikalnego huraganu Alex wywołają w Wielkiej Brytanii wiatry o sile 45 mil na godzinę, które nie są typowe o tej porze roku. Met Office podało, że w czwartek możemy spodziewać się zmiany pogody.

W czwartek i piątek możemy spodziewać się w Wielkiej Brytanii ocieplenia w związku z nadciągnięciem nad kraj pozostałości tropikalnego huraganu Alex, który przyniesie także ulewne deszcze i nietypowe jak na ten sezon wichury. Nie grozi nam jednak surowa pogoda i powodzie, które nawiedziły Florydę.

Huragan Alex przyniesie ciepłe powietrze

Południowe rejony kraju ominie jednak największy wiatr i deszcz, a w piątek możemy spodziewać się 24 stopni Celsjusza. Wiatry zaczną się nasilać w całej Wielkiej Brytanii, a opady deszczu przesuną się nad zachodnią część kraju. Najbardziej obficie będzie padać w północno-zachodniej części Wysp, z Irlandią Północną, zachodnią Szkocją i częścią północnej Anglii.

Darren Bett z Met Office powiedział:

- W tym tygodniu nadciągnie do nas trochę tropikalnego powietrza. Na pewno było trochę cieplej, we wtorek, kiedy wokół było więcej słońca, a wiatry były dość słabe.

Bett dodał także, że najprawdopodobniej w okresie poprzedzającym piątek będzie dość ciepło.

- Pewne fronty pogodowe nadciągają w naszą stronę, większość deszczu prawdopodobnie nadejdzie w nocy i w środę, w tym obszarze niskiego ciśnienia. Pasmo deszczu oddala się od wschodnich części Anglii, ale utknie w centralnym pasie Szkocji, więc w środę będzie chłodniejszy dzień. Trochę chmur, deszcz cofnie się nad Irlandię Północną, Anglię i Walię, pojawią się przejaśnienia z przelotnymi opadami. We wschodniej Anglii będą dość obfite w środowe popołudnie, lżejsze w Walii i na południowym zachodzie. Temperatury dojdą do 21 stopni, będzie trochę chłodniej niż we wtorek – dodał synoptyk.

Met Office ostrzega także przed możliwymi silnymi wiatrami na północy kraju w piątek, istnieje jednak prawdopodobieństwo, że najgorsze wiatry ominą Wyspy.

Ulewne deszcze w piątek

W piątek ma także dość obficie padać. Clare Nasir z Met Office powiedziała:

- Na zachodzie wiatry będą przybierać na sile i pojawią się opady deszczu. A to będzie oznaczać niepewny koniec tygodnia pracy. Jednak wcześniej krótki grzbiet wysokiego ciśnienia przyniesie ładną pogodę w czwartek rano z odrobiną słońca, zanim nadejdzie deszcz, a wtedy wiatr nabierze siły, szczególnie na północnym-zachodzie. Będzie tutaj nietypowo wietrznie.

