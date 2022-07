Nad Wyspy nadciąga kolejna fala upałów. Warunki pogodowe będą tropikalne

Po rekordowych upałach w lipcu i krótkotrwałym wytchnieniu nad Wielką Brytanię nadciąga kolejna fala upałów, która przyniesie jednak bardziej tropikalne warunki pogodowe. Oprócz wysokich temperatur będzie też obficie padać.

W najbliższych dniach na Wyspach będzie „parno” za sprawą połączenia upału i opadów deszczu. Nad niektóre części kraju nadciągną ulewne deszcze napływające z Atlantyku, z kolei południowe i wschodnie obszary będą gorące i wilgotne.

Kolejna fala upałów

Mimo ponownego wzrostu temperatur po lipcowych ekstremalnych upałach, w najbliższych dniach będziemy mieć do czynienia z bardziej wilgotną pogodą. Tom Morgan z Met Office powiedział:

- Głównym tematem w nadchodzących dniach będzie deszczowa pogoda, która będzie wyraźnym kontrastem z lipcem. Wiele obszarów będzie bardzo ciepłych i wilgotnych, z dużą ilością chmur, nawet w nocy, z temperaturami dochodzącymi do 20 stopni Celsjusza we wczesnych godzinach porannych, co oznacza, że czekają nas mało komfortowe warunki do spania. W niektórych obszarach pojawią się burze i będzie dość parno i wilgotno, typowo dla warunków obserwowanych w krajach tropikalnych. Temperatury mogą wzrosnąć do 29 stopni Celsjusza w ciągu dnia na obszarach południowych.

Obfite opady deszczu

Od około 30 do 40 mm deszczu może spaść w poniedziałek i wtorek na obszarach północnych, centralnych i zachodnich. Tom Morgan powiedział, że będzie to „tydzień dwóch połówek” ze świeżą i suchą pogodą od środy.

- Deszcz ustanie i zacznie się przejaśniać, warunki staną się spokojne, a temperatury będą utrzymywać się w niższych granicach 20 stopni Celsjusza – dodał.

