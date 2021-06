Na Wyspy nadciągają upały – to już kwestia najbliższych dni. Najcieplej ma być w Londynie

Upały zbliżają się do Wielkiej Brytanii. Met Office zapowiada prawie 30 stopni Celsjusza w najbliższy weekend. Wysokie temperatury - szczególnie w Londynie - utrzymają się także w przyszłym tygodniu.

Front wysokiego ciśnienia znad Azorów przyniesie nad Wyspy ciepłe powietrze i stabilne, słoneczne warunki pogodowe, z których będziemy mogli cieszyć się już w najbliższy weekend od soboty. Obecnie mieszkańcy Wielkiej Brytanii także nie narzekają na brak słońca i ciepła, jednak temperatury wzrosną jeszcze bardziej w ciągu następnych dni.

Upały na Wyspach

Najcieplej ma być na południowym-wschodzie kraju i w rejonie Midlands. W wielu częściach UK – w tym w Londynie - wysokie temperatury utrzymają się także w przyszłym tygodniu. W stolicy w weekend ma być prawie 30 stopni Celsjusza.

Jak podało Met Office – w weekend będzie „bardzo słonecznie”, przy czym na wybrzeżach na południu kraju chwilowo mogą pojawić się chmury, a na północnym-zachodzie może wystąpić większe zachmurzenie z silniejszymi porywami wiatru.

Kiedy mamy do czynienia z upałami?

Upały definiuje się przez temperaturę, która osiąga określony poziom przez co najmniej trzy dni z rzędu, przy czym poziom ten może różnić się w zależności od rejonu Wysp. W Londynie na przykład musi być co najmniej 28 stopni Celsjusza przez trzy dni z rzędu, w rejonie Midlands, East Anglia temperatura musi osiągnąć poziom 27 stopni Celsjusza. W Lincolnshire, Cheshire, Dorset oraz na Isle of Wight granicą jest 26 stopni Celsjusza. W Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i na południowym-zachodzie musi być to 25 stopni Celsjusza, abyśmy mogli mówić o upałach.