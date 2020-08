„Na Wyspach jest więcej możliwości nawet w czasie kryzysu, tutaj się nie bieduje”. Dlaczego Polacy wolą ponownie udać się na emigrację do UK niż zostać w Polsce po powrocie?

Gdy tęsknota za Polską narasta i dorównuje jej nadzieja na poprawę sytuacji w kraju, część Polonii mieszkającej na Wyspach podejmuje decyzję o powrocie. Wielu naszych rodaków jednak po pewnym czasie ponownie pakuje dobytek i wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Dlaczego?

Wielu Polaków w UK ma za sobą te doświadczenia – powrót do Polski, a po paru miesiącach lub latach ponowny wyjazd na emigrację. Część z nas mówi wprost, że po tym, jak tęsknota za krajem wzięła górę i postanowili wrócić do ojczyzny, zetknięcie się z polską rzeczywistością było tak rozczarowujące, że ponownie spakowali walizki.

Dlaczego Polacy wracają do UK?

Głównym powodem ponownego wyjazdu na emigrację do UK są zarobki. Niestety sytuacja na polskim rynku pracy nadal jest niezadowalająca, szczególnie dla osób, które przy średniej wysokości pensji w UK mogły pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania i godne życie, a w Polsce stać ich zaledwie na utrzymanie przy zminimalizowanych potrzebach.

Jak napisała do nas jedna z czytelniczek: „Po 9 latach w UK wraz z mężem i dziećmi zdecydowaliśmy się do powrót do Polski. Jednak po 1,5 roku spędzonym w PL wiedzieliśmy już, że ten kraj nadal nie ma wiele do zaoferowania. Płace niskie albo umowy śmieciowe. Zatrudnienie na umowę o pracę niemal graniczy z cudem. Mieliśmy tego dość. Zabraliśmy dzieciaki i przyjechaliśmy znowu do Londynu. Tutaj jest więcej możliwości nawet w czasie kryzysu. Tutaj się nie bieduje.”

Dalsza emigracja Polaków

Powołując się na opinie naszych czytelników, niektórzy wiedząc o sytuacji w Polsce, zamiast decyzji o powrocie, postanawiają udać się na emigrację do Niemiec czy innych krajów UE obawiając się końca okresu przejściowego w UK bez zawartej umowy handlowej z Unią. W ten sposób nie skazują się na niepewność związaną z dalszą sytuacją gospodarczą w Wielkiej Brytanii.

A jakie są Wasze doświadczenia? Macie za sobą powrót do UK? Co Wami kierowało przy podjęciu decyzji o udaniu się na ponowną emigrację? Piszcie na adres: [email protected] z dopiskiem "druga emigracja".