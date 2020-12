Na Wyspach pije się na potęgę! Sprzedaż alkoholu w czasie lockdownu w Irlandii Północnej wzrosła o ponad 30 procent

W związku z zamknięciem pubów z powodu ograniczeń związanych z lockdownem mieszkańcy Irlandii Północnej zaopatrywali się w alkohol w "zwykłych" sklepach i konsumowali go w domowych pieleszach. I to w niemałych ilościach, które miały wpływ na... poprawę sytuacji gospodarczej w kraju!

Jak się okazuje, według oficjalnych danych, w okresie trzech miesięcy do 1 grudnia w Irlandii Północnej wydano aż 77.5 miliona funtów na alkohol, jak czytamy na łamach "The Belfast Telegraph". W porównaniu z rokiem 2019 pijący wydali te dodatkowe 18,5 miliona funtów na między innymi piwo, wino i cydr robiąc zakupy w swoim ulubionym markecie. W przypadku samego piwa mamy do czynienia ze wzrostem sprzedaży na poziomie aż 70%, według danych zgromadzonych przez analityków Kantara.

Zakmnięte puby? Żaden problem!

Dzięki zamknięciu pubów sprzedaż alkoholu w supermarketach w Irlandii Północnej wzrosła o ponad 31 procent w ciągu ostatnich 12 tygodni, zamykając się w kwocie dodatkowych 18,5 miliona funtów. Dzięki temu obroty w sklepach spożywczych poszły mocno w górę - w ciągu trzech miesięcy ta branża zyskała aż 20.3 procenta!

Tesco, które posiada ponad jedną trzecią udziałów na rynku w Irlandii Północnej, zwiększyło sprzedaż o 11,3 procent w skali rok do roku, ale lockdown miał wyraźny wpływ na nawyki konsumenckie jego klientów. Klienci odwiedzali sklepy rzadziej i za każdym razem dokonywali większych zakupów.

W Irlandii Północnej nastąpił znaczący wzrost sprzedaży alkoholu w sklepach

Kupujący wybierali średnio 20 artykułów na sklep, co stanowi wzrost o 16,9 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem, co przełożyło się na dodatkowe 186 milionów funtów przychodów Tesco.

Sainsbury’s nieznacznie wyprzedziło Tesco, osiągając 11,6 procent zwiększonych obrotów, podczas gdy wzrost Asdy rok do roku poprawił się w porównaniu z poprzednim miesiącem do 7 procent. To, że konsumenci wkładają więcej rzeczy do swoich koszyków oznaczało dodatkowe 42,1 miliona funtów wydane w Sainsbury’s i 125,5 miliona funtów wydanych w Asda w tym okresie.

Lidl także osiągnął dwucyfrowy wzrost, ze sprzedażą wyższą o 17,4 procent, a w tym okresie zyskał 0,3 punktu procentowego w ramach całkowitego udziału w rynku, osiągając 6,4 procent z całkowitych wydatków na artykuły spożywcze.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!