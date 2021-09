Na wtorek Met Office wydało alerty pogodowe. Przygotujcie się na obfite opady deszczu i podtopienia

Met Office ogłosiło żółty alert pogodowy w związku z obfitymi opadami deszczu i podtopieniami, do których ma dojść we wtorek. Mieszkańcy Wysp otrzymali także ostrzeżenie dotyczące opóźnień w podróżowaniu.

Słoneczna pogoda, którą cieszyliśmy się w ubiegłym tygodniu, minie, gdy nad Wyspy nadciągną ulewne deszcze. Zmianę zapowiedziało już Met Office wydając przy tym żółte alerty.

Obfite opady i podtopienia

Obfite opady deszczu i wynikające z nich podtopienia potrwają według synoptyków od godz. 09:00 we wtorek do około godziny 07:00 w środę. Z kolei żółty alert pogodowy związany z „prawdopodobieństwem wystąpienia intensywnego deszczu” będzie obowiązywał od godziny 06:00 we wtorek do północy.

We wtorek zachmurzenie zwiększy się rano i wtedy też zacznie padać dość obficie. Żółte alerty pogodowe dotyczą głównie centralnej i południowej Anglii, a także północnego-wschodu kraju.

- Deszczowy front przesunie się nad południową i centralną częścią kraju, a następnie na północ. I tutaj może padać jeszcze bardziej obficie. W innych rejonach wystąpią lekkie opady - podało Met Office.

Problemy w podróżowaniu

Jak powiedział rzecznik Met Office:

- Istnieje prawdopodobieństwo podtopienia domów i biznesów, a także uszkodzenia niektórych budynków. Warunki pogodowe mogą mieć także wpływ na kursowania autobusów i pociągów, co zwiększy czas podróży, a nawet doprowadzi do odwołania kursów. Mało prawdopodobne jest to, że drogi w pewnych rejonach zostaną całkowicie podtopione. Istnieje niewielka możliwość przerw w dostawach prądu lub innych usług.

Opady deszczu, chociaż mniej intensywne, wystąpią jeszcze w środę, jednak później zacznie się powoli wypogadzać. Niestety w piątek znowu może zacząć padać i nasili się wiatr w zachodnich rejonach.