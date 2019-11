Na wiosnę Ryanair uruchamia dodatkowe połączenia na Wyspy Brytyjskie

Do irlandzkiej stolicy loty z podwarszawskiego portu lotniczego odbywać się będą aż 9 razy w ciągu tygodnia!

Ryanair "zagęszcza" siatkę połączeń z Modlina do Dublina.

Tani przewoźnik lotniczy z Irlandii na wiosnę wystartuje z nowymi połączeniami do Irlandii. Już od marca 2020 z lotniska w Modlinie Ryanair będzie latać do Dublina aż dziewięć razy w przeciągu tygodnia.

W ramach letniego rozkładu lotu zwiększona zostanie częstotliwość lotów Ryanaira z lotniska w Modlinie do Dublinie zostanie znacząco zwiększona. Samoloty do irlandzkiej stolicy z podwarszawskiego portu lotniczego będę latać aż dziewięć razy w przeciągu tygodnia.

Z leżącego około 35 km na północny zachód od granicy śródmieścia Warszawy lotniska w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) korzysta głównie właśnie Ryanair. Irlandzki tani przewoźnik lotniczy realizuje regularne połączenia do 49 europejskich miast, w tym do większości krajów UE. Lata także do Jordanii i Izraela. W 2018 roku lotnisko obsłużyło ponad 3 mln podróżnych.

Sam Dublin jest bardzo popularnym kierunkiem z polskiej perspektywy. Na "Zieloną Wyspę" nasi rodacy latają nie tylko ze względów zarobków, ale również i turystycznie.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie!

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku.