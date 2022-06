Na ulicach Londynu wybuchł piętrowy autobus! Kierowca i pasażerowie zdołali uciec z płonącego pojazdu [Wideo]

Fot. YouTube

Dziś nad ranem, w dzielnicy Brixton, w Londynie, zapalił się piętrowy autobus. W tym czasie na pokładzie autobusu przebywali pasażerowie, ale zarówno oni, jak i kierowca, zdołali uciec, zanim pojazd ogarnęły potężne płomienie.

Nie wiadomo na razie, co doprowadziło do zapalenia się piętrowego autobusu, ale świadkowie mówią, że w pojeździe pojawił się dym, gdy kierowca zajeżdżał na przystanek autobusowy. Incydent miał miejsce w Brixton - dzielnicy położonej w południowo – zachodniej części Londynu, a autobus wybuchł i szybko ogarnęły go potężne płomienie. Na szczęście kierowca w porę zarządził ewakuację i nikomu nic złego się nie stało.

Do zapalenia się autobusu doszło w porannych godzinach szczytu, około godziny 10, dlatego wielu ludzi było świadkami tego niecodziennego zdarzenia. W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia i nagrania z incydentu, który budzi niemałą grozę. „Rany, to przerażające! Autobus w Brixton zatrzymał się na przystanku i natychmiast się zapalił. [Są] ogromne płomienie i hałas, gdyż palą się fragmenty [pojazdu]. Uważajcie na siebie w upale!” - napisała na Twitterze Brytyjka, która naocznie widziała wybuch autobusu.

well this is frightening! Bus in Brixton pulled into the stop and promptly caught on fire. Huge flames & crashing as bits of it were burned off. Stay safe in the heat! pic.twitter.com/l8qN2PHDeE