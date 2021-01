Na tych obszarach w Anglii odnotowano największy przyrost zakażeń. Sprawdź, jak sytuacja wygląda w miejscu twojego zamieszkania!

Fot. Getty

Pandemia koronawirusa w Anglii nie odpuszcza, a na niektórych obszarach liczba zakażonych rośnie lawinowo. Sprawdź najnowsze dane opublikowane przez Public Health England i zobacz, jak sytuacja epidemiczna wygląda w miejscu twojego zamieszkania.

Pomimo restrykcji wprowadzonych w Anglii w okresie świąteczno – noworocznym, z początkiem stycznia liczba osób zakażonych SARS-CoV-2 drastycznie wzrosła. Od dobrze ponad tygodnia dzienna liczba zakażonych oscyluje wokół 60 000, a liczba zgonów – wokół 1000. Agencja Public Health England opublikowała właśnie najnowsze statystyki dotyczące zachorowań z pierwszego tygodnia stycznia (1-7 stycznia), które nie napawają optymizmem. Okazuje się bowiem, że największy wzrost zakażeń ponownie odnotowują miasta/regiony, które zostały już poważnie dotknięte skutkami pandemii podczas jej pierwszej, wiosennej fali.

Gdzie jest największy przyrost zachorowań w Anglii?

W pierwszym tygodniu stycznia wzrost liczby chorych odnotowano w Anglii w aż 225 regionach (71 proc.), spadek – w 89 regionach (28 proc.), a na jednym obszarze (1 proc.) sytuacja pozostała bez zmian. Poniżej prezentujemy wam 10 obszarów, na których w tym czasie liczba chorych rosła najszybciej:

1. Knowsley - z 598,6 do 1461,6 na 100 000 mieszkańców.

2. Halton – 695,5 do 1302,1 na 100 000 mieszkańców.

3. Liverpool – 493,5 do 1085,9 na 100 000 mieszkańców.

4. Sefton – 529,6 do 1113,2 na 100 000 mieszkańców.

5. St Helens – 391 do 866,1 na 100 000 mieszkańców.

6. Tendring – 844 do 1251,4 na 100 000 mieszkańców.

7. Wirral – 607,1 do 979,9 na 100 000 mieszkańców.

8. Worcester – 452,5 to 811,1 na 100 000 mieszkańców.

9. Isle of Wight – 810,5 do 1162,4 na 100 000 mieszkańców.

10. Bournemouth Christchurch & Poole – 549,9 do 888,4 na 100 000 mieszkańców.

Gdzie jest największa liczba zachorowań w Anglii?

Jeśli chodzi o liczbę zachorowań, to jest ona wciąż najwyższa na terenie Barking & Dagenham w Londynie – w pierwszym tygodniu stycznia odnotowano tam 3451 nowych przypadków, co daje 1620,9 na 100 000 mieszkańców. Na niechlubnym, drugim miejscu, uplasował się Newham w Londynie, z 5185 zakażeniami w okresie od 1-7 stycznia (1468,3 na 100 000 mieszkańców), a na trzecim miejscu znalazło się Knowsley w Merseyside, z 2205 nowymi przypadkami (1461,6 na 100 000 mieszkańców).

Poniżej prezentujemy Wam zestawienie zachorowań w ciągu ostatnich 2 tygodni na wybranych obszarach (liczby od lewej do prawej przedstawiają 1. wskaźnik nowych przypadków w okresie 1-7 stycznia; 2. liczbę (w nawiasie) nowych przypadków odnotowanych w okresie 1-7 stycznia; 3. wskaźnik nowych przypadków w ciągu 7 dni do 1 stycznia; 4. liczbę (w nawiasie) nowych przypadków odnotowanych w ciągu 7 dni poprzedzających 1 stycznia:

Barking and Dagenham, 1620,9, (3451), 1565,0, (3332)

Newham, 1468,3, (5185), 1366,1, (4824)

Knowsley, 1461,6, (2205), 598,6, (903)

Redbridge, 1369,5, (4180), 1449,1, (4423)

Harlow, 1349,5, (1175), 1420,7, (1237)

Thurrock, 1327,3, (2314), 1549,8, (2702)

Halton, 1302,1, (1685), 695,5, (900)

Rushmoor, 1280,1, (1211), 1230,5, (1164)

Tendring, 1251,4, (1834), 844,0, (1237)

Broxbourne, 1235,6, (1202), 1398,0, (1360)

Enfield, 1224,7, (4088), 1234,0, (4119)

Bexley, 1216,7, (3021), 1211,9, (3009)

Waltham Forest, 1184,2, (3280), 1136,9, (3149)

Gravesham, 1181,0, (1263), 1210,0, (1294)

Tower Hamlets, 1168.6, (3795), 1250.2, (4060)

Castle Point, 1165.1, (1053), 1466.1, (1325)

Hounslow, 1163,1, (3158), 1093,5, (2969)

Isle of Wight, 1162,4, (1648), 810,5, (1149)

Epping Forest, 1154,2, (1520), 1448,9, (1908)

Slough, 1151,5, (1722), 1017,8, (1522)

Carlisle, 1151,1, (1251), 933,0, (1014)

Crawley, 1146,7, (1289), 958,1, (1077)

Havering, 1136,6, (2950), 1333,1, (3460)

Ealing, 1135,1, (3880), 917,8, (3137)

Greenwich, 1133,6, (3264), 1071,4, (3085)

Dartford, 1123,4, (1265), 1245,9, (1403)

Brent, 1120,8, (3696), 995,2, (3282)

Croydon, 1117,9, (4323), 1056,1, (4084)

Sefton, 1113,2, (3077), 529,6, (1464)

Liverpool, 1085,9, (5408), 493,5, (2458)

Lewisham, 1076,7, (3293), 1000,2, (3059)

Hillingdon, 1076,4, (3303), 962,0, (2952)

Basildon, 1072,7, (2008), 1284,2, (2404)

Haringey, 1072,4, (2881), 1047,1, (2813)

Southwark, 1069,8, (3411), 924,0, (2946)

Wolverhampton, 1065,1, (2805), 776,9, (2046)

Burnley, 1045,9, (930), 773,7, (688)

Eastbourne, 1034,3, (1073), 785,6, (815)

Braintree, 1007,2, (1537), 1133,7, (1730)

Lambeth, 1001,4, (3265), 879,4, (2867)

Sandwell, 1000,8, (3287), 686,6, (2255)

Barnet, 990, (3919), 1018.8, (4033)

Chelmsford, 984,9, (1757), 1069,6, (1908)

Wirral, 979,9, (3175), 607,1, (1967)

Corby, 979,0, (707), 656,3, (474)

Brona, 974,7, (2448), 948,0, (2381)

Medway, 973,2, (2711), 1117,9, (3114)

Luton, 971,1, (2069), 766,5, (1633)

Southend-on-Sea, 964,9, (1767), 1210,1, (2216)

Sutton, 956,6, (1974), 1116,1, (2303)

Spelthorne, 943,5, (942), 897,4, (896)

Hertsmere, 938,8, (985), 1037,0, (1088)

Bedford, 937,1, (1624), 886,9, (1537)

Watford, 930,9, (899), 1010,6, (976)

Merton, 918,4, (1897), 1048,2, (2165)

Northampton, 917.1, (2060), 710.1, (1595)

Bromley, 916,5, (3046), 1131,7, (3761)

Hackney and City of London, 910,5, (2648), 929,7, (2704)

Brentwood, 908,8, (700), 1387,9, (1069)

Cherwell, 901,6, (1357), 842,5, (1268)

Colchester, 900,8, (1754), 819,2, (1595)

Pendle, 892,4, (822), 605,8, (558)

Welwyn Hatfield, 892,4, (1098), 795,7, (979)

Bournemouth Christchurch and Poole, 888,4, (3512), 549,9, (2174)

Maldon, 882,5, (573), 993,4, (645)

Stevenage, 870,9, (765), 821,9, (722)

St Helens, 866,1, (1564), 391,0, (706)

South Bucks, 863,8, (605), 1017,9, (713)

Milton Keynes, 863,6, (2327), 947,8, (2554)

Hastings, 822,4, (762), 880,6, (816)

Tandridge, 820,4, (723), 881,7, (777)

Walsall, 819,7, (2340), 623,5, (1780)

Islington, 816,6, (1980), 793,9, (1925)

Worcester, 811,1, (821), 452,5, (458)

Warrington, 807,1, (1695), 570,0, (1197)

Birmingham, 803,6, (9176), 570,3, (6512)

Wandsworth, 801,4, (2642), 777,7, (2564)

Rochford, 800,1, (699), 1094,2, (956)

Surrey Heath, 799,5, (714), 812,9, (726)

Reading, 795,5, (1287), 603,3, (976)

Hartlepool, 794.3, (744), 778.3, (729)

Epsom and Ewell, 787,6, (635), 840,9, (678)

Ashford, 786,7, (1023), 849,0, (1104)

Maidstone, 784,5, (1348), 850,9, (1462)

Folkestone and Hythe, 778,8, (880), 784,1, (886)

Hammersmith and Fulham, 772,9, (1431), 741,0, (1372)

Brighton and Hove, 767,0, (2231), 653,9, (1902)

Three Rivers, 757,6, (707), 969,8, (905)

Blackburn z Darwen, 757,5, (1134), 594,5, (890)

Worthing, 756,1, (836), 634,0, (701)

Woking, 739,1, (745), 744,1, (750)

Eden, 734,2, (391), 681,7, (363)

Reigate i Banstead, 732,8, (1090), 855,1, (1272)

Uttlesford, 730,7, (667), 857,8, (783)

Ipswich, 727,5, (996), 581,4, (796)

Lewes, 724,3, (748), 652,7, (674)

Hyndburn, 720,6, (584), 520,7, (422)

Adur, 720,1, (463), 594,1, (382)

Dudley, 714,6, (2298), 565,0, (1817)

Thanet, 713,1, (1012), 683,5, (970)

Bracknell Forest, 712,4, (873), 849,5, (1041)

Wycombe, 708,3, (1237), 699,1, (1221)

Kingston upon Thames, 701,4, (1245), 834,3, (1481)

Bromsgrove, 697,8, (697), 492,6, (492)

Kensington and Chelsea, 697,5, (1089), 633,5, (989)

Swale, 695,6, (1044), 813,6, (1221)

Allerdale, 693,5, (678), 451,1, (441)

Wealden, 688,7, (1112), 649,6, (1049)

Havant, 680,6, (859), 675,8, (853)

Camden, 677,7, (1830), 669,6, (1808)

East Hertfordshire, 675,1, (1011), 759,9, (1138)

Runnymede, 674,3, (603), 653,1, (584)

Derby, 673,1, (1732), 514,2, (1323)

York, 670,4, (1412), 496,6, (1046)

Mole Valley, 669,4, (584), 563,9, (492)

Southampton, 661,7, (1671), 622,9, (1573)

Redditch, 652,1, (556), 443,3, (378)

Arun, 651,3, (1047), 727,8, (1170)

South Staffordshire, 649,3, (730), 559,4, (629)

Elmbridge, 649,1, (888), 772,7, (1057)

Portsmouth, 646,3, (1389), 621,2, (1335)

Sevenoaks, 643,5, (777), 818,2, (988)

Windsor and Maidenhead, 639,9, (969), 715,9, (1084)

Dacorum, 638,4, (988), 700,4, (1084)

Rother, 638,0, (613), 676,5, (650)

Tonbridge and Malling, 636,4, (841), 780,9, (1032)

Norwich, 636,0, (894), 480,2, (675)

East Staffordshire, 633,0, (758), 542,8, (650)

Hart, 626,3, (608), 731,4, (710)

Cannock Chase, 625,2, (630), 525,0, (529)

Aylesbury Vale, 617,2, (1231), 650,3, (1297)

Wellingborough, 616,0, (491), 447,9, (357)

Barrow-in-Furness, 616.0, (413), 334.1, (224)

Ashfield, 612,9, (784), 540,2, (691)

Ribble Valley, 612,6, (373), 553,5, (337)

Broadland, 611,7, (800), 500,1, (654)

Dover, 610,3, (721), 562,9, (665)

Great Yarmouth, 609,0, (605), 550,7, (547)

Canterbury, 605,8, (1002), 566,5, (937)

Babergh, 601,9, (554), 566,1, (521)

Leicester, 598,2, (2119), 450,0, (1594)

St Albans, 592,8, (880), 759,2, (1127)

Westminster, 592,8, (1549), 577,8, (1510)

Telford i Wrekin, 591,6, (1064), 330,3, (594)

Oxford, 585,7, (893), 506,4, (772)

North Hertfordshire, 584,7, (781), 487,4, (651)

Daventry, 584,1, (502), 516,6, (444)

Coventry, 582,7, (2165), 422,3, (1569)

Copeland, 579,3, (395), 275,7, (188)

Waverley, 577,1, (729), 682,4, (862)

Central Bedfordshire, 574,4, (1658), 643,7, (1858)

Cheshire West i Chester, 573,9 (1969), 510,1, (1750)

Breckland, 573.0, (802), 458.0, (641)

Rossendale, 565,2, (404), 358,1, (256)

Rugby, 559.0, (609), 456.2, (497)

Fenland, 558,7, (569), 405,5, (413)

Selby, 554,0, (502), 339,9, (308)

Mansfield, 553,5, (605), 418,1, (457)

Peterborough, 552,3, (1117), 471,7, (954)

Swindon, 552,2, (1227), 527,9, (1173)

Basingstoke and Deane, 550,5, (972), 412,3, (728)

Wokingham, 545,8, (934), 578,5, (990)

Wychavon, 543,1, (703), 345,4, (447)

Oadby i Wigston, 542,0, (309), 522,7, (298)

Richmond upon Thames, 541,4, (1072), 662,1, (1311)

Mid Sussex, 541,0, (817), 605,2, (914)

Solihull, 539,3, (1167), 462,2, (1000)

Huntingdonshire, 538,3, (958), 502,9, (895)

Middlesbrough, 537,7, (758), 466,0, (657)

South Northamptonshire, 537,6, (508), 582,1, (550)

Horsham, 536,2, (771), 538,3, (774)

Guildford, 535,6, (798), 586,6, (874)

Gedling, 535,2, (631), 390,2, (460)

Lancaster, 532,7, (778), 339,0, (495)

Fareham, 532,6, (619), 523,1, (608)

Amber Valley, 529,1, (678), 494,7, (634)

Cambridge, 523,2, (653), 514,4, (642)

West Lancashire, 521,4, (596), 386,7, (442)

Nottingham, 518,8, (1727), 365,3, (1216)

Tunbridge Wells, 511,3, (607), 531,5, (631)

Nuneaton i Bedworth, 509,7, (662), 456,6, (593)

Kettering, 507,0, (516), 412,7, (420)

Lichfield, 505,9, (530), 437,2, (458)

Stafford, 504,1, (692), 378,8, (520)

Bristol, 503,3, (2332), 376,2, (1743)

Bolsover, 500,2, (403), 367,4, (296)

Tamworth, 498,1, (382), 402,9, (309)

Wyre Forest, 496,6, (503), 414,6, (420)

Trafford, 492,9, (1170), 366,1, (869)

Craven, 491,8, (281), 372,8, (213)

Gloucester, 491.0, (634), 496.4, (641)

Sunderland, 490,4, (1362), 480,4, (1334)

South Derbyshire, 490,4, (526), ​​386,9, (415)

Wigan, 490,2, (1611), 356,3, (1171)

Harrogate, 487,5, (784), 299,7, (482)

Manchester, 487,5, (2695), 326,5, (1805)

Chichester, 483,0, (585), 458,2, (555)

South Ribble, 481,1, (533), 321,3, (356)

Richmondshire, 478,3, (257), 469,0, (252)

West Suffolk, 477,0, (854), 412,2, (738)

Eastleigh, 473,1, (632), 503,1, (672)

Bury, 471,8, (901), 354,5, (677)

Shropshire, 471,6, (1524), 290,0, (937)

King's Lynn i West Norfolk, 470,3, (712), 456,5, (691)

Gosport, 466,8, (396), 407,8, (346)

Chiltern, 466,0, (447), 536,9, (515)

Salford, 465,5, (1205), 299,0, (774)

Hrabstwo Durham, 462,4, (2451), 450,3, (2387)

East Suffolk, 462,2, (1153), 386,4, (964)

Blaby, 457,0, (464), 370,3, (376)

Darlington, 456,9, (488), 407,3, (435)

Stoke-on-Trent, 456,4, (1170), 344,0, (882)

South Gloucestershire, 455,3, (1298), 383,4, (1093)

Stockton-on-Tees, 450, (888), 415.0, (819)

Forest of Dean, 449,4, (390), 399,8, (347)

Preston, 445, (637), 319,3, (457)

East Hampshire, 444,8, (544), 416,2, (509)

Test Valley, 444,7, (561), 463,7, (585)

Rochdale, 444,7, (989), 312,9, (696)

Wyre, 444,3, (498), 341,7, (383)

Redcar i Cleveland, 444,0, (609), 314,3, (431)

Cheshire East, 440,7, (1693), 431,1, (1656)

South Cambridgeshire, 440,6, (701), 462,0, (735)

South Oxfordshire, 438,6, (623), 557,5, (792)

Hambleton, 437,8, (401), 382,1, (350)

South Tyneside, 435,8, (658), 496,1, (749)

Stockport, 434,5, (1275), 353,8, (1038)

New Forest, 425,9, (767), 325,4, (586)

North Warwickshire, 424,4, (277), 410,6, (268)

Sedgemoor, 423,8, (522), 481,4, (593)

East Cambridgeshire, 420,7, (378), 444,1, (399)

Mid Suffolk, 420,6, (437), 381,2, (396)

Gateshead, 418.2, (845), 404.3, (817)

West Oxfordshire, 415,8, (460), 413,9, (458)

Vale of White Horse, 412,5, (561), 420,6, (572)

Chorley, 412,0, (487), 303,7, (359)

Chesterfield, 409,0, (429), 262,2, (275)

Newark i Sherwood, 403,5, (494), 301,4, (369)

Erewash, 403.0, (465), 342.4, (395)

Bath and North East Somerset, 399,9, (773), 309,4, (598)

South Norfolk, 396,8, (559), 504,0, (710)

South Kesteven, 392,5, (559), 414,3, (590)

North Somerset, 389,7, (838), 359,9, (774)

North Norfolk, 389,2, (408), 387,3, (406)

Winchester, 387,6, (484), 485,3, (606)

Broxtowe, 387,6, (442), 335,0, (382)

East Northamptonshire, 385,1, (364), 349,1, (330)

Bolton, 385,0, (1107), 260,8, (750)

Oldham, 384,6, (912), 293,5, (696)

Tameside, 384,6, (871), 287,0, (650)

Harborough, 383,8, (360), 440,3, (413)

Wiltshire, 383,0 (1915), 284,8, (1424)

Herefordshire, 381,7, (736), 313,3, (604)

Somerset West i Taunton, 380,4, (590), 449,3, (697)

Rushcliffe, 379,2, (452), 329,7, (393)

Lincoln, 375,6, (373), 349,4, (347)

Warwick, 370,8, (533), 357,6, (514)

North West Leicestershire, 369,7, (383), 337,8, (350)

Hinckley i Bosworth, 365,9, (414), 291,7, (330)

Newcastle-under-Lyme, 360,8, (467), 299,8, (388)

Kornwalia i wyspy Scilly, 359,4 (2055), 320,7 (1834)

Doncaster, 359,1, (1120), 331,5, (1034)

Kadłub, 358,4, (931), 310,3, (806)

Dorset, 354,0, (1340), 281,4, (1065)

West Berkshire, 347,7, (551), 406,4, (644)

Stratford-on-Avon, 347,4, (452), 322,1, (419)

Leeds, 343,6, (2725), 291,0, (2308)

North East Derbyshire, 343,0, (348), 336,1, (341)

Blackpool, 342,8, (478), 263,2, (367)

Tewkesbury, 342,0, (325), 286,3, (272)

Cheltenham, 332,7, (387), 251,1, (292)

Charnwood, 329,3, (612), 291,6, (542)

Kirklees, 324,9, (1429), 244,2, (1074)

Fylde, 323,1, (261), 257,5, (208)

Rotherham, 318,8, (846), 287,1, (762)

Scarborough, 318,1, (346), 356,8, (388)

Malvern Hills, 317,7, (250), 236,3, (186)

Sheffield, 316,0, (1848), 242,8, (1420)

Bassetlaw, 311,6, (366), 304,8, (358)

Northumberland, 308,9, (996), 345,8, (1115)

Plymouth, 302,6, (793), 206,4, (541)

Boston, 302,1, (212), 242,3, (170)

North Kesteven, 301,9, (353), 301,9, (353)

North Tyneside, 299,6, (623), 247,7, (515)

Bradford, 299,2, (1615), 232,7, (1256)

Newcastle upon Tyne, 296,2, (897), 215,3, (652)

Calderdale, 295,6, (625), 270,5, (572)

Wakefield, 295,1, (1028), 267,6, (932)

Mid Devon, 294,0, (242), 238,1, (196)

Rutland, 290,5, (116), 245,4, (98)

Melton, 289,0, (148), 300,7, (154)

South Holland, 288,4, (274), 278,9, (265)

Ryedale, 287,1, (159), 314,2, (174)

South Somerset, 284,5, (479), 264,9, (446)

Exeter, 283,9, (373), 247,3, (325)

Mendip, 277,7, (321), 264,7, (306)

Staffordshire Moorlands, 273,3, (269), 270,2, (266)

Barnsley, 258,4, (638), 288,8, (713)

Cotswold, 258,2, (232), 288,2, (259)

Torbay, 255,4, (348), 123,3, (168)

East Devon, 254,3, (372), 175,0, (256)

West Lindsey, 251,9, (241), 249,8, (239)

Derbyshire Dales, 247,5, (179), 229,5, (166)

Teignbridge, 238,5, (320), 162,5, (218)

South Hams, 233.3, (203), 172.4, (150)

East Riding of Yorkshire, 232.1, (792), 221.3, (755)

Stroud, 225,1, (270), 258,4, (310)

North Lincolnshire, 195,0, (336), 230,4, (397)

East Lindsey, 187,0, (265), 175,7, (249)

North East Lincolnshire, 162,3, (259), 168,6, (269)

West Devon, 130,8, (73), 134,4, (75)

Torridge, 121,6, (83), 118,7, (81)

North Devon, 113,2, (110), 139,0, (135)