Na twoim koncie przez pomyłkę pojawiły się pieniądze - co trzeba zrobić w takiej sytuacji?

W grudniu 2021 Santander przelał na konta swoich klientów przez pomyłkę 130 milionów funtów. W sumie 75 tysięcy firm i osób prywatnych otrzymało taki dodatkowy zastrzyk gotówki. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Co stanowi prawo UK w tej kwestii? Wyjaśniamy!

Środki na ten nietypowy prezent świąteczny (pomyłka miała miejsce 25 grudnia) pochodziło z rezerw finansowych jednego z największych banków funkcjonujących na Wyspach. Santader podejmuje próby odzyskania swoich pieniędzy i prowadzi rozmowy z innymi bankami. Co jednak zrobić w sytuacji, jeśli to właśnie na twoje konto przelane zostały pieniądze, który ci się nie należały i trafiły tam przez zwyczajną pomyłkę? Czy bank ma prawo domagać się zwrotu tych środków?

Temat ten został podjęty na łamach portalu "The Daily Mirror", gdzie Martyn James tłumaczy jak należy się w takiej sytuacji zachować.

Otrzymałeś przez pomyłkę pieniądze na swoje konto?

James zwraca uwagę, że w sytuacji, w której jakaś kwota zostanie przez pomyłkę przelana na twoje konto, to nie możesz zatrzymać tych pieniędzy. "Nie, nawet po kilku miesiącach. Nie, nawet jeśli nikt tego nie zauważy, nikt nie zwróci na to uwagi" - komentuje na łamach "Mirrora". Jeśli dana osoba odmówi zwrotu gotówki, na której konto w wyniku błędu przelano środki, może zostać postawiona w stan oskarżona i stanąć przed sądem.

Większość błędów tego typu dotyczy zwykle dużych firm, które dokonują tysięcy płatności dziennie. Zwykle bywa tak, że przez jakiś czas taka wpadka uchodzi ich uwadze. Często osoba poszkodowana, rzeczywisty odbiorca danego przelewu, zwraca na to uwagę i wtedy bank może skontaktować się z osobą, która otrzymała te pieniądze. Zwykle wiążę się to z przeprosinami ze strony tej instytucji oraz podaniem szczegółowych danych dotyczących tej felernej transakcji oraz prośbą o zwrot środków.

Czy bank ma prawo domagać się zwrotu tych środków?

"Jest to niezwykle irytujące, bo w końcu nie popełniłeś żadnego błędu. Jeśli tobie przydarzyłby się podobny błąd, to twój bank nie potraktowałby cię w taki sposób i nie byłby tak wyrozumiały. Niestety, tak to właśnie wygląda" - zaznacza James. Co się stanie jeśli wydasz pieniądze, który otrzymałeś przypadkiem lub przez pomyłkę i w danym momencie nie masz jak zwrócić tego "omyłkowego bonusu"?

Zasadniczo, każdy bank powinien zaoferować ci nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę pieniędzy w tempie, na które możesz sobie pozwolić, o ile rzecz jasna nie masz własnych środków na uregulowanie długu. James zwraca uwagę, że jeśli dany klient wpadł w szał zakupów po przelewie przez pomyłkę, w sytuacji gdy nie spodziewał się tak znaczącego zastrzyku gotówki to w takim przypadku można zostać posądzonym o kradzież.

Co zrobić w takiej sytuacji?

"Ale przecież rzeczy nie zawsze są czarno-białe. Jeśli spodziewałeś się spadku, odprawy lub innej niespodzianki? Jeśli będziesz w stanie wykazać uzasadnione oczekiwania, że ​​miałeś otrzymać te pieniądze, to nie powinieneś zostać ukarany. Niemniej, pieniądze i tak trzeba będzie zwrócić" - zaznacza ekspert.