Na Trafalgar Square rozbłysła choinka! Zobacz, jak teraz wygląda drzewko, z którego wszyscy się śmiali…

Fot. Getty

W czwartek wieczorem setki ludzi zgromadziły się na Trafalgar Square w Londynie, by oglądać, jak na bożonarodzeniowej choince miejskiej po raz pierwszy rozbłysną światełka. W tym roku zainteresowanie było wzmożone, ponieważ wiele osób w mediach społecznościowych śmiało się, że drzewko wygląda dość biednie…

Zgodnie z tradycją sięgającą 1947 roku, bożonarodzeniowe drzewko przyjechało do Londynu z Oslo. W ten sposób Norwegowie od lat dziękują Brytyjczykom za pomoc okazaną podczas drugiej wojny światowej.

Jak podał „London Evening Standard”, przed czwartkową ceremonią, gdy choinka dotarła już na Trafalgar Square, ale nie została jeszcze udekorowana, niektórzy widzący ją Londyńczycy wyrażali opinię, że tegoroczne drzewko wygląda gorzej niż zazwyczaj. Jeden z użytkownik mediów społecznościowych napisał, że choinka wygląda na „najbardziej anemiczne drzewo z możliwych”. Inny użytkownik stwierdził: „Jako Norweg i Brytyjczyk jestem naprawdę zawstydzony”. Jeszcze inna osoba napisała na Twitterze: „W tym roku drzewo na Trafalgar wygląda na nieco przerzedzone… Kto zatem zdenerwował Norwegię?”.

#TrafalgarSquare @trafalgartree Hello Gorgeous Christmas Tree A warm Welcome to London. Thank you for your gift#Oslo Norway. pic.twitter.com/6goZq85OKh

W środę rzecznik Westminster Council odniósł się do szerzących się negatywnych opinii na temat choinki: „Szkoda, że ludzie zawsze muszą być tak negatywni. To drzewo jest symbolem świętowania przyjaźni w obliczu przeciwności losu. Nie wiem, czego ludzie oczekują od 90-letniego drzewa o długości 72 stóp, ale przecież będzie się ono różniło od drzewa, które masz w domu. Gałęzie będą nieco bardziej oddalone”.

W czwartek przed ceremonią i podczas niej, przyozdobione drzewko bożonarodzeniowe wyglądało już całkiem dobrze.

A co Wy sądzicie na temat tegorocznej choinki na Trafalgar Square? Czekamy na Wasze opinie!

I love this tradition. Every year since 1947, Norway have given us a 25-metre Christmas tree to thank us for our support during WW2.



May our friendship and support for each other continue for years to come.