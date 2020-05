Na terenie UK rozprzestrzenia się toksyczna roślina. Kontakt z nią może doprowadzić nawet do ślepoty

Fot. Getty

Lokalne władze w UK zaczynają przegrywać wojnę z toksyczną rośliną, Barszczem Mantegazziego, który w niekontrolowany już sposób rozprzestrzenia się po całym kraju. Dotknięcie rośliny powoduje dotkliwe poparzenia, a toksyczne związki występujące w łodygach i liściach mogą w razie dostania się do oczu wywołać nawet ślepotę.

Barszcz Mantegazziego, zwany też barszczem kaukaskim (z uwagi na powszechne występowanie w regionie Kaukazu) to wysoce toksyczna roślina, o efektownym jednakże wyglądzie. Barszcz Mantegazziego został sprowadzony do Europy jako roślina ozdobna i przez długi czas właśnie z tego względu hodowany był m.in. w Królewskich Ogrodach Botanicznych w Kew w Londynie. Od kilku jednak dekad roślina jest powszechnie zwalczana – i to nie tylko na terenie UK, ale i w całej Europie, ponieważ, podobnie do spokrewnionego z nią Barszczu Sosnowskiego, jest wysoce toksyczna.

Roślina zawiera toksyny

Zawarte w łodygach, liściach i korzeniach rośliny furanokumaryny powodują na skórze, w obecności światła słonecznego, ciężkie poparzenia. Objawy pojawiają się zwykle w ciągu 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną – najpierw są to bolesne zaczerwienienia, a następnie pęcherze z płynem surowiczym. Oparzenia często powodują nieodwracalne blizny. Poza tym, jak informuje Mike Duddy z Mersey Rivers Trust, wodnisty sok w zetknięciu z oczami może doprowadzić do ślepoty. - To najbardziej niebezpieczna roślina w Wielkiej Brytanii – ostrzega Duddy.

Barszcz Mantegazziego, podobnie jak Barszcz Sosnowskiego, jest niestety rośliną niezwykle agresywną i inwazyjną, a przez to bardzo trudną do zwalczenia. Eksperci w UK nawołują do przeprowadzenia skoordynowanej akcji usuwania tej rośliny, ponieważ w innym wypadku UK przegra z nią wojnę i pozwoli jej się rozprzestrzenić na zupełnie niekontrolowaną skalę. Zagrożenie jest tym większe, że roślina ma teraz wyjątkowo dobre warunki do plenienia się, z uwagi na niedawne podtopienia i ciepłe warunki pogodowe.