Na skutek Brexitu mieszkańcy Wielkiej Brytanii w ciągu dwóch lat zapłacili za żywność o £6 mld więcej

Brexit miał, w założeniu jego zwolenników, wyzwolić Brytyjczyków spod krzywdzących unijnych regulacji, otworzyć ich na świat poza Unią Europejską i ograniczyć napływ imigrantów. Tymczasem, jak pokazuje badanie za badaniem, to, do czego na razie doprowadził, to wzrost cen, problemy firm w handlu z krajami UE, coraz większy napływ imigrantów na Wyspy z innych regionów świata i utrudnienia w podróżowaniu - zwłaszcza na ubóstwiane przez Brytyjczyków południe Europy. Najnowsze badania pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat i na skutek Brexitu mieszkańcy UK dołożyli do rachunków za żywność aż £6 mld.

Brexit oznacza dla Wyspiarzy wyższe ceny niż w przeszłości

Naukowcy z prestiżowej uczelni London School of Economics (LSE) ujawnili, że Brexit spowodował wzrost rachunków za żywność w Wielkiej Brytanii o prawie £6 mld w okresie 2020 – 2021. Koszt żywności importowanej z obszaru Unii Europejskiej znacząco wzrósł przede wszystkim z powodu dodatkowej biurokracji, dodając ok. £210 rocznie do rachunków za żywność kupowaną w przeciętnym gospodarstwie domowym. Oczywiście na wzroście cen najbardziej ucierpiały najbiedniejsze gospodarstwa domowe i najbiedniejsze regiony, z których wiele, paradoksalnie, głosowało w 2016 roku za opuszczeniem Wspólnoty. Rodziny o niskich dochodach wydają większą część swoich dochodów na żywność, dlatego wpływ Brexitu na ich domowe budżety jest zwyczajnie nieproporcjonalnie większy, niż wpływ opuszczenia UE na lepiej sytuowane rodziny.

Inflacja cen żywności w UK nadal rośnie

Wyniki najnowszej analizy przeprowadzonej przez naukowców the London School of Economics (LSE) zostały opublikowane zaledwie dzień po ogłoszeniu wskaźnika inflacji cen żywności przez organizację handlową the British Retail Consortium. Ogólny wzrost cen żywności na Wyspach w listopadzie został oszacowany przez ekspertów BRC na 12,4 proc. r/r (w październiku wskaźnik ten wyniósł 11,6 proc r/r), a inflacja cen żywności świeżej wyniosła 14,3 proc. r/r (w październiku wskaźnik ten osiągnął poziom 13,3 proc.). Najszybciej w ostatnim czasie rosły w Wielkiej Brytanii ceny m.in. mięsa, jaj i nabiału.

Brexit nikomu nie wyszedł na dobre?

Naukowcy z Centre for Economic Performance na London School of Economics zbadali przepływy handlowe i ceny konsumenckie produktów spożywczych dostępnych w Wielkiej Brytanii w celu zidentyfikowania, jak i w jakim zakresie koszty brexitowej biurokracji zostały przeniesione na gospodarstwa domowe. „Ustaliliśmy, że opuszczenie Unii Europejskiej spowodowało wzrost cen produktów żywnościowych o 3 proc. rocznie, co doprowadziło do wzrostu rzędu 6 proc. w okresie dwóch lat” – czytamy w raporcie „Non-tariff barriers and consumer prices: evidence from Brexit („Bariery pozataryfowe i ceny konsumpcyjne: dowody z Brexitu”). A szczegółowe obliczenia wykazały, że opuszczenie Wspólnoty przełożyło się na zwiększenie się kosztów na rynku żywności o £5,84 mld, czyli średnio o £210 na gospodarstwo domowe. Naukowcy z Centre for Economic Performance wykazali także, że wywołany Brexitem wzrost cen doprowadził do ogólnego wzrostu kosztów utrzymania najuboższych gospodarstw domowych o 1,1 proc. To o 52 proc. więcej niż wzrost rzędu 0,7 proc. odczuwany w 10 proc. najlepiej sytuowanych gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii.

Na koniec zaś dodajmy, że w 2015 roku, a zatem na rok przed wiekopomnym referendum, 77 proc. importowanej na Wyspy żywności pochodziło właśnie z krajów członkowskich UE.

Biznes przerzuca koszty Brexitu na konsumentów

Badacze ustalili, że biznes niemal natychmiast, bo od początku 2020 roku, zaczął przerzucać koszty importu żywności z krajów UE na konsumentów. Oczywiście koszty te różniły się w zależności od sprowadzanych produktów – na przykład świeże czerwone mięso miało wysoki koszt związany z barierą pozataryfową (NTB), ze względu na potrzebę wypełnienia skomplikowanej dokumentacji, a z kolei produkty takie jak warzywa (cebula, marchew), miały koszt NTB bliski zeru.

- Opuszczając UE, Wielka Brytania zamieniła pogłębione stosunki handlowe z kilkoma przeszkodami w handlu na takie, w których wymagane są szeroko zakrojone kontrole, formularze i [wymóg spełnienia wielu kroków], zanim towary będą mogły przekroczyć granicę. Firmy stanęły w obliczu wyższych kosztów i większość z nich przerzuciły na konsumentów – mówi wprost Richard Davies, profesor Uniwersytetu w Bristolu i współautor raportu.





