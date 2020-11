Na rynku pojawiła się nowa taryfa „For Now” oferująca rozmowy, SMS-y i internet bez limitu za £10. Kto może z niej skorzystać?

VOXI uruchomiło nową taryfę "FOR NOW" za £10 miesięcznie na wszystko

Sieć VOXI, której siecią-matką jest Vodafone, uruchomiła właśnie nową taryfę „For Now”, w ramach której użytkownik będzie mógł korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i internetu bez limitu za jedyne £10 miesięcznie. Ale taryfa nie będzie dostępna dla wszystkich.

Taryfa „For Now” została utworzona z myślą o osobach, które znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, w związku z czym nie są w stanie płacić wysokich rachunków za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu. Chodzi tu przede wszystkim o osoby bezrobotne, a także o osoby, które pobierają różnego typu świadczenia zależne od uzyskiwanych dochodów – poza Jobseeker’s Allowance są to także świadczenia Employment and Support Allowance oraz Employment-based Universal Credit. W zamyśle twórców taryfa „For Now”, w cenie zaledwie £10 miesięcznie za nielimitowany transfer danych, a także nielimitowane rozmowy i SMS-y, ma ułatwić osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej nie tylko kontakt z bliskimi, ale też szukanie pracy lub jej zmianę na lepszą.

Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet – warunki oferty

Nowa taryfa „For Now” dostępna jest maksymalnie przez 6 miesięcy, a wniosek o przyznanie specjalnej karty SIM należy złożyć do 31 stycznia 2021 r. W trakcie składania wniosku osoba pragnąca skorzystać z tańszej oferty będzie musiała udowodnić, że się kwalifikuje do jej otrzymania, w związku z czym będzie ona musiała przedstawić dokumenty poświadczające pobieranie stosownych zasiłków. Wiadomo już, że wśród akceptowalnych dokumentów może się znaleźć m.in. skan (zdjęcie) wyciągu z Universal Credit lub pismo z Departamentu Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions), które potwierdza fakt otrzymywania pomocy państwowej.