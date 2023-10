Styl życia Na południu Anglii dopisze w ten weekend pogoda. Będzie tak gorąco, jak na Ibizie

Nadchodzący weekend przyniesie na Wyspach dużo dobrej pogody. Meteorolodzy przewidują, że na południu Anglii, z temperaturą 26 st. C, może być tak gorąco, jak na Ibizie.

Gorący początek października

Z najnowszych danych wynika, że wrzesień 2023 roku był drugim najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów w UK. A ciepła i słoneczna pogoda nadal nie odpuszcza, co też pokaże nadchodzący weekend. Meteorolodzy Met Office prognozują, że w południowych regionach Anglii słupki rtęci mogą pokazać nawet 26 st. C, a to oznacza, że będzie tam tak samo gorąco, jak na Ibizie. Z tak wysoką temperaturą w południowo-wschodniej Anglii będzie też cieplej niż w wielu metropoliach południa Europy. Takich jak Ateny czy Barcelona.

Gorący październik nie jest jednak na Wyspach aż tak zaskakujący. Eksperci przypominają, że z rekordowymi temperaturami w październiku mieliśmy w UK do czynienia całkiem niedawno temu. Rekord padł pod tym względem w 2011 roku, gdy temperatura powietrza w Gravesend, w hrabstwie Kent, osiągnęła 29,9 st. C. Z kolei z najcieplejszą nocą mieliśmy do czynienia w Walii, w 1985 roku. To właśnie wtedy w Aber, w hrabstwie Gwynedd, słupki rtęci spadły w nocy do zaledwie 19,4 st. C.

Pogoda w UK na najbliższe dni

Choć jednak w weekend mieszkańcy południa Anglii mogą się spodziewać bardzo ciepłej i słonecznej pogody, to przed jej nadejściem trzeba się przygotować na przelotne deszcze. – W ciągu kilku najbliższych dni, w środę, czwartek i piątek, z zachodu napłyną przelotne deszcze. W środku tygodnia trochę popada i być może deszczu unikną [tylko] regiony najbardziej wysunięte na południe Anglii. Na południowym wschodzie w weekend temperatura może osiągnąć 25 st. C, a w niektórych miejscach może sięgnąć 26 st. C – zaznaczył Stephen Dixon, rzecznik Met Office.

Nie wszystkie regiony UK będą się jednak cieszyć w najbliższym czasie dobra pogodą. Pogoda znacząco zepsuje się w czwartek w Szkocji i Irlandii Północnej. W tych regionach będzie raczej pochmurno i mokro. Szczególnie silnie może padać w Glasgow i w zachodniej Szkocji.

