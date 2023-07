Na początku roku szkolnego może dojść do gigantycznego strajku nauczycieli

„Zjednoczony front” sektora edukacyjnego w Anglii jesienią, na początku roku szkolnego, może ruszyć z największą akcją protestacyjną od dekady.

Dziś, w środę 5 lipca 2023 wiele szkół w Anglii nie będzie pracowało z powodu strajku nauczycieli. Pracownicy sektora edukacyjnego w UK zrzeszeni w National Education Union wychodzą na ulicę, aby domagać się zwiększenia poziomu płac. To już szósta taka akcja protestacyjna od lutego 2023 roku i wszystko wskazuje na to, że nie ostatnia. Obecnie członkowie NEU, związku zawodowego zrzeszającego nie tylko samych nauczycieli, ale taż wykładowców, personel pomocniczy w placówkach edukacyjnych i asystentów dydaktycznych głosują nad podjęciem kolejnego strajku, tym razem po wakacjach, na jesień. I w większej skali...





Pracownicy sektora edukacyjnego z czterech związków zawodowych rozważają strajki na jesień

Co więcej, nie tylko NEU szykuje się do akcji protestacyjnej. Podobne głosowania odbywają się obecnie w trzech innych centralach związkowych zrzeszających osoby zatrudnione w edukacji. Decyzję w tej sprawie podejmą także nauczyciele zrzeszeni w NASUWT oraz członkowie National Association of Head Teachers (NAHT). Z kolei związek Association of School and College Leaders (ASCL) rozważa pierwszy w swojej historii strajk.

W brytyjskich mediach mówi się o „zjednoczonym froncie” pracowników sektora edukacyjnego, którzy mogą przeprowadzić strajk w dużej skali na początku roku szkolnego. Co jest zarzewiem konfliktu? Odpowiadając krótko - niskie płace w sektorze edukacji. Konkretnie, chodzi o wyniki raportu przygotowanego przez niezależny organ School Teachers’ Review Body (STRB), który zaleca wdrożenie podwyżki dla nauczycieli sięgającej 6,5%. Rząd niekoniecznie chce przychylić się do tego zalecenia. Istnieje obawa, że jeśli Rishi Sunak odrzuci to zalecenie, to może dojść do gigantycznego strajku nauczycieli i nie tylko.

Co jest powodem potencjalnej akcji protestacyjnej?

„Premier zastanawia się nad zignorowaniem wyników przeglądu płac dla dwóch i pół miliona pracowników – nie tylko dla nauczycieli, ale także dla żołnierzy, funkcjonariuszy służb więziennych i innych urzędników państwowych” - komentuje na łamach BBC Kedebe, były nauczyciel szkoły podstawowej w Durham, a obecnie nowy sekretarz generalny National Education Union.

Negocjacje między brytyjskim ministerstwem edukacji a związkami zawodowymi zakończyły się w marcu 2023, a NEU, NASUWT, National Association of Head Teachers oraz Association of School and College Leaders zdecydowanie odrzuciły rządową ofertę podwyżki płac o 4,3% i dodatkowe 1000 funtów w ramach płatności jednorazowej. Od tego czasu rząd odmówił wznowienia rozmów, czekając na wyniki raportu i zalecenia STRB przed złożeniem kolejnej oferty płacowej na rok szkolny 2023-24.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Oto 6 zmian finansowych, które wchodzą w życie od lipca. W tym limit cen energii

Prawie 13 mln mieszkańców UK ma kłopot z opłaceniem rachunków

Zachowanie dwóch pijanych Rosjan przyczyną lądowania w Grecji samolotu EasyJet lecącego do Turcji

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!