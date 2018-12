PILNE: Na lotnisku Gatwick nadal utrudnienia. Zostało ponownie otwarte, ale tylko dla „ograniczonej” liczby samolotów

Lotnisko Gatwick zostało ponownie otwarte, ale tylko dla „ograniczonej” liczby samolotów po całym wczorajszym dniu wstrzymanych lub odwołanych lotów. Władze lotniska nadal ostrzegają jednak pasażerów, aby sprawdzali status swoich lotów.

W czwartek lotnisko Gatwick było zamknięte przez cały dzień z powodu dronów latających w pobliżu, z którymi nie potrafiła poradzić sobie policja. Po wyjątkowo długim przestoju zdecydowano się na ponowne otwarcie lotniska, jednak tylko dla „ograniczonej” liczby samolotów, w związku z czym wydano apel do pasażerów, aby nadal sprawdzali status swoich lotów.

Część osób oczekujących na samoloty została przekierowana na inne lotniska. Gatwick Airport wydało specjalne oświadczenie: „Lotnisko Gatwick jest obecnie otwarte i ograniczona liczba samolotów oczekuje na wylot i lądowanie”.

Ponowne pojawienie się dronów w przestrzeni powietrznej lotniska nie zostało wykluczone, w związku z czym może dojść do dalszych opóźnień. W sprawę zaangażowały się już jednostki wojskowe oraz lotnicze. Poszukują one nawigatora lub nawigatorów dronów. Rozważano także zestrzelenie latających urządzeń, jednak nie dokonano tego.

Minister transportu poinformował, że nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa obecnie wojsko. Na pytanie o to, czy obecność dronów w przestrzeni powietrznej lotniska ma podłoże terrorystyczne, minister odpowiedział:

- Cóż, jest to inny rodzaj zakłócenia. Na pewno nie ma żadnych dowodów na to, że incydent ma podłoże terrorystyczne w standardowym sensie, jak również nie znaleziono powiązań z jakąkolwiek grupą terrorystyczną. Jednak jest to bezsprzecznie rodzaj zakłócającego działania, którego nie byliśmy świadkami do tej pory. Jest to bezprecedensowy incydent. Musimy się dowiedzieć bardzo szybko o tym, co się wydarzyło – powiedział Chris Grayling.