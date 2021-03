Na lotniskach w UK zostanie wprowadzony „czterostopniowy system sygnalizacji świetlnej”? Rząd rozważy propozycję władz Heathrow

Fot. Getty

Władze lotniska Heathrow opracowały system, który mógłby ułatwić odbywanie podróży zagranicznych po 17 maja. Teraz „czterostopniowym systemem sygnalizacji świetlnej” zajmie się rządowa grupa zadaniowa, która oceni projekt i możliwe, że zarekomenduje go rządowi do przyjęcia.

Na czym zatem miałby polegać „czterostopniowy system sygnalizacji świetlnej” opracowany przez Heathrow Airport? Otóż system podzieliłby podróżnych ze względu na kraj, z którego przybywają na Wyspy i nałożyłby na nich różne restrykcje w zależności od stwarzanego przez nich, potencjalnego zagrożenia. Poszczególne kraje zostałyby oznaczone kolorami: czerwonym, bursztynowym, żółtym i zielonym. Z państw oznaczonych kolorem czerwonym nie można byłoby wjechać do UK, o ile osoby zainteresowane dotarciem na Wyspy nie legitymowałyby się obywatelstwem brytyjskim lub stałą rezydenturą (w przypadku obywateli UE byłby to status settled status lub pre-settled status). Obywateli i rezydenci wracający do UK z krajów bardzo wysokiego ryzyka musieliby jednak (tak jak dotychczas) poddać się po przylocie obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie.

Podróżowanie po 17 maja będzie łatwiejsze?

Jeśli chodzi o podróżnych z krajów oznaczonych kolorem bursztynowym (czyli kraju stwarzającym pewne ryzyko dla społeczeństwa UK, zwłaszcza na skutek pojawienia się nowych wariantów koronawirusa), to musieliby oni wykonać test nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem na Wyspy, a następnie musieliby ponownie przetestować się w UK niedługo po przyjeździe. W razie otrzymania obu negatywnych wyników, podróżny mógłby opuścić kwarantannę po trzech dniach. Co się tyczy podróżnych z państw oznaczonych kolorem żółtym, to wymagane byłyby od nich testy przy wjeździe do UK lub certyfikaty szczepień, natomiast osoby przyjeżdżające z krajów oznaczonych kolorem zielonym nie miałyby żadnych ograniczeń w zakresie przekroczenia brytyjskiej granicy.

- Postęp, jaki obserwujemy w Wielkiej Brytanii w zakresie prowadzenia szczepień, wraz z postępami w testowaniu oznacza, że ministrowie nie muszą już wybierać między zdrowiem publicznym a gospodarką. Podejście do podróży międzynarodowych oparte na oszacowaniu ryzyka, pozwoli nam chronić obie te rzeczy. Ponowne rozpoczęcie handlu i podróże do państw kluczowych, takich jak USA po 17 maja, będą kluczem do osiągnięcia przez rząd ambitnej, globalnej pozycji Wielkiej Brytanii na świecie i do podwyższenia poziomu życia lokalnych społeczności w UK – zaznaczył prezes lotniska Heathrow John Holland-Kaye.