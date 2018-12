Na której linii londyńskiego metra złapiesz "pasażerskie przeziębienie"?

Naukowcy z University of Bristol zidentyfikowali trasy londyńskiego metra, w których pasażerowie najczęściej łapią tak zwane "commuter cold".

Ciasne i zatłoczone wagony stołecznego metra to doskonałe warunki do rozwijania się wszelakiego rodzaju wirusów, które w sezonie zimowym powodują przeziębienia i grypę. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez naukowców z University of Bristol wiemy już, które z londyńskich linii najbardziej przyczyniają się do rozprzestrzeniania chorób zakaźnych.

Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" dr Lara Goscé i dr Anders Johansson ustalili, iż odsetek infekcji był wyższy w przypadku londyńczyków, którzy korzystają z metra na dłuższych trasach i jeżdżą liniami, które uchodzą za najbardziej zatłoczone.

Jako przykład podano osoby mieszkające w Islington, którzy przesiadają się na zwykle zatłoczonej stacji King's Cross St. Pancras. W ich przypadku liczba infekcji była prawie trzykrotnie wyższe niż w przypadku mieszkańców Kensington lub Chelsea, którzy korzystają z bezpośrednich połączeń. Oznacza to, że mieszkańcy gmin, które są gorzej skomunikowane z resztą miasta częściej chorują, bo muszą przesiadać się na London Bridge lub Victoria Station.

Póki co badacze z University of Bristol wstrzymują się z jakimikolwiek jednoznacznymi wnioskami na podstawie do tej pory przeprowadzonych badań. Podkreślają, że trzeba prowadzić dalsze prace w tym temacie.

Z kolei przedstawiciele Transport for London zapewniają, że stołeczne metro jest "wyjątkowo bezpieczne", a stacje i wagony są regularnie i profesjonalnie sprzątane. "Nie ma żadnych powodów, aby podróżni martwili się wirusami i bakteriami w metrze" - podkreślała Jill Collis, dyrektor ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w TfL.