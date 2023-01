Na Heathrow skonfiskowano promieniotwórczy uran. Wszczęto alarm terrorystyczny

Na lotnisku w Londynie w czasie rutynowej kontroli celnicy znaleźli metal zanieczyszczony uranem. Śledztwo wykazało, że „przesyłka” miała trafić w ręce obywateli Iranu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku Heathrow 29 grudnia skonfiskowali materiał zanieczyszczony uranem. Scotland Yard powiedział:





- Możemy potwierdzić, że funkcjonariusze z Met's Counter Terrorism Command skontaktowali się z kolegami z Border Force na Heathrow po zidentyfikowaniu bardzo małej ilości zanieczyszczonego materiału po rutynowej kontroli w paczce, która trafiła do Wielkiej Brytanii 29 grudnia 2022 r.

Promieniotwórczy uran na Heathrow

Funkcjonariusze z jednostki ds. zwalczania terroryzmu w Metropolitan Police odpowiedzieli na alarm bezpieczeństwa, który został ogłoszony 29 grudnia. Jak poinformowało BBC - jedna linia dochodzenia dotyczy tego, czy było to wynikiem „złej obsługi” w kraju. Policja stwierdziła po dokonaniu oceny paczki, że „nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa”.

Powołując się na swoje źródło BBC podało, że zanieczyszczony uranem metal znaleziono w transporcie złomu. Alarmy uruchomiono na Heathrow po tym, jak specjalistyczne skanery wykryły substancję, gdy była przewożona do hangaru towarowego należącego do firmy przeładunkowej Swissport, podał The Sun.

Śledztwo policji

Przeznaczenie przesyłki nie jest jasne i nikt nie został aresztowany. Dowódca policji, Richard Smith z zespołu antyterrorystycznego sił zbrojnych powiedział BBC:

- Chociaż dochodzenie nadal trwa, z naszego dotychczasowego śledztwa wynika, że ​​nie ma powiązania z żadnym bezpośrednim zagrożeniem. Jednak zgodnie z oczekiwaniami opinii publicznej będziemy nadal śledzić wszystkie dostępne linie dochodzeniowe, aby upewnić się, że tak jest.

W specjalnym oświadczeniu do mediów Richard Smith powiedział:

- Chcę uspokoić opinię publiczną, że ilość zanieczyszczonego materiału była bardzo mała i została oceniona przez ekspertów jako nie stanowiąca zagrożenia dla społeczeństwa.

Skąd pochodził uran?

Pakunek trafił na terminal 4 lotniska London-Heathrow. Ustalono, że zanieczyszczony metal pochodzi z Pakistanu i przyleciał liniami Oman Air z Maskatu w Omanie. Informatorzy gazety The Sun twierdzą, że zanieczyszczony metal miał trafić w ręce obywateli Iranu, jednak nie potwierdziła tego oficjalnie policja.

Lotnisko Heathrow nie udzieliło komentarza w sprawie. Według The Sun, uważa się, że śledztwo policji koncentruje się na firmie z Iranu, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, gdzie paczka miała zostać dostarczona.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poproszone o komentarz oświadczyło: „Nie komentujemy trwających dochodzeń”.

Lotnisko Heathrow również odmówiło komentarza w sprawie.

Materiały promieniotwórcze

Muszą być przestrzegane ścisłe protokoły, aby przewozić niebezpieczny ładunek, w tym promieniotwórczy uran, ładowany do jednostek w ładowni i zapewnić przy tym zachowanie minimalnej odległości między materiałem promieniotwórczym a kabiną znajdującą się wyżej.

Uran jest pierwiastkiem występującym naturalnie. Po udoskonaleniu lub wzbogaceniu może mieć zastosowania związane z energią jądrową. Osiąga się to za pomocą wirówek - maszyn wirujących z prędkością ponaddźwiękową.

Nisko wzbogacony uran może być wykorzystywany do produkcji paliwa dla komercyjnych elektrowni jądrowych. Z kolei wysoko wzbogacony uran ma czystość 20 procent lub więcej i jest używany w reaktorach badawczych. Uran używany w broni jest wzbogacony w 90 procentach lub więcej.

Uran może być wykorzystywany do celów cywilnych i naukowych oraz jest kluczowym składnikiem broni jądrowej. Niektóre izotopy emitują promieniowanie, które może być szkodliwe dla ludzi, a sam metal jest toksyczny w przypadku połknięcia lub wdychania.

Uran to srebrzystobiały metaliczny pierwiastek chemiczny, który ma największą masę atomową ze wszystkich naturalnie występujących pierwiastków. Jak już wspomnieliśmy, uran występuje naturalnie w niskich stężeniach w glebie, skałach i wodzie i jest komercyjnie wydobywany z minerałów zawierających uran, takich jak uraninit.

Rudę uranu można wydobywać z odkrywek lub podziemnych wyrobisk. Rudę można następnie zmiażdżyć i poddać obróbce w młynie, aby oddzielić cenny uran od rudy. Uran może być również rozpuszczany bezpośrednio ze złóż rudy w ziemi i pompowany na powierzchnię. Wydobywany z ziemi jest przechowywany, przetwarzany i sprzedawany jako koncentrat tlenku uranu (U3O8).

Uran został odkryty w 1789 roku przez niemieckiego chemika Martina Klaprotha, który wyizolował tlenek uranu podczas analizy próbek blendy smolistej z kopalń srebra Joachimsthal w dawnym Królestwie Czech, na terenie dzisiejszych Czech. Nazwał pierwiastek „uran” na cześć planety Uran.

Przez wiele lat uran był używany głównie jako barwnik do szkliwa ceramicznego i do barwienia we wczesnej fotografii. Jego właściwości radioaktywne zostały rozpoznane dopiero w 1866 roku, a jego potencjał wykorzystania jako źródła energii objawił się dopiero w połowie XX wieku. Uran jest obecnie używany do zasilania komercyjnych reaktorów jądrowych, które wytwarzają energię elektryczną oraz do produkcji izotopów wykorzystywanych do celów medycznych, przemysłowych i obronnych na całym świecie.

