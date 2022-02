Na farmie, gdzie maltretowane są zwierzęta, zatrudnieni byli prawdopodobnie Polacy

Fot: YouTube

Na łamach programu BBC One Panorama wyemitowany film dokumentalny "A Cow's Life: The True Cost of Milk". Można w nim zobaczyć co dzieje się "za kulisami" przemysłu mlecznego, w jaki sposób pozyskuje się mleko i w jaki sposób są traktowana krowy.

Film ten został nagrany "ukrytą kamerą" przez organizacją Animal Equality i ujawnia on wiele nieprawidłowości do jakich dochodzi na przemysłowych farmach w Wielkiej Brytanii. Śledczy Animal Equality przez kilka miesięcy pracował pod przykrywką na jednej z farm i dokumentował niepokojące sceny nadużyć i zaniedbań, w tym szereg poważnych naruszeń prawa. Dodajmy, mleko produkowane na tej farmie jest używane przez Costa Coffee i British Airways. Obecnie przebywa na niej około 650 krów.

Na nagraniu widać pracowników uderzających i kopiących krowy w twarz i brzuch, a także uderzających je ostrymi, metalowymi łopatami. Pokazuje również krowy, które nie mogą stać, podnoszone za biodra za pomocą podnośnika i ciągnięte o zimną betonową podłogę.

Do jakich nieprawidłowości dochodzi na przemysłowych farmach mlecznych w UK?

Całość tego programu możecie obejrzeć poniżej, Ostrzegamy, film zawiera drastyczne sceny przemocy wobec zwierząt!

W tle niektórych fragmentów słychać przekleństwa wypowiadane w języku polskim...

O tym, że na rzeczonej farmie dochodziło do zwykłego łamania prawa zapewnia Ayesha Smart, adwokat w sprawach karnych, który wypowiada się w filmie. "Wyraźnie byłoby to wykroczeniem i ścigalibyśmy coś takiego. To w zasadzie atak na zwierzę. […] Nie ma powodu kopać chorego zwierzęcia, to będzie przyczyną, zwłaszcza żołądka, niepotrzebnego cierpienia i bólu" - komentowała Smart. "Mamy do czynienia z wieloma różnymi rodzajami przestępstw i szczerze mówiąc, nie jest to akceptowalny sposób postępowania z bydłem" - podsumowuje.

Dlaczego o tym piszemy? Niestety, w tej historii pojawia się polski akcent. W związku z tym, że w tle niektórych fragmentów słychać przekleństwa wypowiadane w języku polskmi możemy zakładać, że część pracowników to Polacy lub osoby polskiego pochodzenia. To rzecz jasna nie przesądza, że dopuszczali się oni jakichkolwiek aktów przemocy wobec zwierząt!