Kupno domeny internetowej - na co warto zwrócić uwagę?

artykuł sponsorowany

Chcąc zaistnieć w sieci, czy to jako osoba prywatna, czy też z usługami lub produktami oferowanymi w ramach działalności gospodarczej, konieczne jest wybranie odpowiedniej domeny. Tak dobrana „nazwa” pozowali nie tylko zaistnieć w internecie. O czym warto pamiętać, decydując się na wybór danej domeny?

W 2023 roku trudno wyobrazić sobie działalność gospodarczą pozbawioną obecności w internecie. W chwili obecnej na rynku pozostaje dostępnych ponad 1000 rozszerzeń domen, więc naprawdę jest w czym wybierać. Ale jak się za to zabrać? We współpracy z firmą Domeny24.uk przygotowaliśmy dla Was, czytelników „Polish Express” krótki, ale konkretny poradnik dotyczący właśnie tej kwestii. Czym kierować się przy wyborze rozszerzenia domeny? Na co warto zwrócić uwagę? O czym trzeba pamiętać?

Czym jest domena internetowa?

Powołując się na definicję obecną w Wikipedii, jest to ciąg identyfikacyjny systemu Domain Name System (DNS), który określa zakres autonomii administracyjnej, uprawnień lub kontroli w Internecie. Nazwa domeny składa się z co najmniej jednej części, które (nazywane technicznie etykietami) są umieszczone w pewnym poddrzewie struktury DNS. Etykiety te są łączone i rozdzielane kropkami, np. example.com. Domena internetowa składa się z dwóch części: nazwy głównej oraz końcówki, czyli rozszerzenia.

Ujmując tę kwestię nieco prościej, domena to po prostu adres danej strony internetowej. Ściślej, adresem jest tylko końcówka, która występuje po kropce, a przed kropą znajduje się nazwa domeny, a potocznie jednak całość bywa określana jako (po prostu) adres internetowy. Adres ten odsyła na stronę, która może być związana z działalnością danej firmy.

Co jest najważniejsze przy rejestracji domeny?

Wybierając rozszerzenie dla swojej domeny, warto wiedzieć, że trzeba wziąć pod uwagę typ prowadzonej działalności, docelowy obszar geograficzny, a także inne czynniki. Ogrom rozszerzeń podzielono według różnych kryteriów, ale wśród nich trzy wydają się najważniejsze. W tej kwestii może decydować kwestia związana z położeniem geograficznym (co.uk lub .uk), kwestią determinująca charakter danej domeny, a co za tym idzie działalności (.accountants lub .builders) lub można postawić na uniwersalne rozszerzenie (.com, .info)

Ile trzeba zapłacić za domenę internetową?

Koszty zakupu domeny zwykle nie są duże, w skali brytyjskiej zaczynają się wręcz od kilku funtów w skali roku, ale na rynku są i takie, które kosztują miliony, jeśli mamy do czynienia z atrakcyjnymi adresami. Ceny zaczynają się nawet od zera (!!!) funtów, ale w takim przypadku warto bardzo dokładnie zanalizować ofertę. O GBP brzmi bardzo kusząco, ale może okazać się, że w skali dwóch, trzech lat zaczniemy za jej utrzymanie płacić znacznie więcej! Niekiedy bywa też tak, że brak „opłaty startowej” skutkuje długim zobowiązaniem z danym dostawcą usług.

Na co należy uważać, rejestrując domenę?

Oto kilka rzeczy, o których nie można zapomnieć:

ochrona prywatności;

ochrona danych;

ochrona przed atakami i wirusami;

dostępność pomocy technicznej.

Czym jest kod authinfo?

Dzięki kodowi authinfo możliwy jest transfer domeny od jednego do drugiego operatora. Po taki kod może się zgłosić jedynie właściciel domeny, więc trzeba pamiętać o tym, aby od samego początku zarejestrować się, jako właściciel swojej strony internetowej. Dlaczego jest to takie ważne?

Dzięki kodowi authinfo możliwy jest transfer domeny od jednego do drugiego operatora. Po taki kod może się zgłosić jedynie właściciel domeny, więc trzeba pamiętać o tym, aby od samego początku zarejestrować się, jako właściciel swojej strony internetowej. Dlaczego jest to takie ważne?

Kod authinfo umożliwia dostęp do zarządzania domeną, jeśli więc dostanie się w ręce niewłaściwej osoby, pojawi się ryzyko utraty domeny, która nierzadko stanowi jedno z cenniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Nie należy, zatem wnioskować o wydanie kodu „na zapas”, a jedynie w sytuacji zdecydowania się na wykonanie transferu niezwłocznie po otrzymaniu kodu. Od dnia wydania, kod ważny jest przez 30 dni. Wydanie nowego, po wygaśnięciu poprzedniego, wymaga wystąpienia z ponownym wnioskiem.

Sukces zaczyna się od domeny - www.domeny24.uk

Powyższy artykuł ma charakter artykułu sponsorowanego i redakcja "Polish Express" nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!