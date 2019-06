Na co uważać podczas rozmowy o pracę? Zobacz, jakie nietypowe sztuczki pracodawcy stosują w trakcie rekrutacji!

Fot. Shutterstock

Ile razy wydawało Wam się, że Wasza rozmowa o pracę przebiegła bardzo dobrze, a później ze strony pracodawcy i tak nie było żadnego odzewu? Cóż... być może nie zostaliście uwzględnieni na dane miejsce pracy, bo popełniliście jeden mikro błąd, który nawet nie przyszedłby Wam do głowy.

O tym, jakie triki stosują pracodawcy w trakcie procesu rekrutacji, opowiedział w wywiadzie z Lambrosem Photiosem Trent Innes – prezes Xero Australia, firmy tworzącej oprogramowanie dla firm. Okazuje się, że niektóre triki są nie do odgadnięcia dla zwykłego śmiertelnika.

Trent Innes ma jeden sposób na kandydatów na stanowiska w Xero Australia, i nie jest to sposób odnoszący się w jakimkolwiek stopniu do prezentowanej przez nich wiedzy i umiejętności. Jak czytamy na łamach „Daily Mirror” Australijczyk stosuje... „test filiżanki kawy”. Polega on na tym, że zachęca kandydata do napicia się filiżanki kawy lub herbaty, a następnie obserwuje, czy już po zakończonej rozmowie oferuje on, że zaniesie filiżankę z powrotem do kuchni.

„Zawsze zabieram kandydata na spacer do jednej z naszych kuchni i jakoś zawsze kończy się to wzięciem z niej napoju. Później wracamy i przeprowadzamy rozmowę, a ja na końcu zawsze zwracam uwagę na to, czy potencjalny pracownik zaoferuje, że zabierze puste naczynie z powrotem do kuchni. Można rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę i doświadczenie, ale ostatecznie i tak wszystko sprowadza się do podejścia, a podejście, o którym dużo tutaj mówimy, obejmuje koncepcję „zmywania swojej filiżanki po kawie” - powiedział w wywiadzie Trent Innes. „Jeśli pewnego dnia wejdziesz do biura w Xero, to zobaczysz, że kuchnie są prawie zawsze czyste i lśniące, i to właśnie wynika z tej koncepcji „mycia filiżanki kawy”. Tu naprawdę chodzi tylko o upewnienie się, czy rzeczywiście ktoś pasuje do kultury Xero” - dodał.

