Styl życia Na aukcji pojawi się jedna z najstarszych whisky na świecie. Ile będzie butelek?

To będzie prawdziwa uczta dla koneserów. Już wkrótce na aukcji pojawi się ponad 20 butelek napełnionych jedną z najstarszych whisky na świecie.

Dobra whisky z… XIX-wiecznym rodowodem

Whisky, o której mowa i która trafi na aukcję już w II poł. listopada, pochodzi z liczącego 750 lat zamku Blair Castle w Perthshire. Ten nadzwyczaj drogocenny trunek został znaleziony przypadkowo, z końcem 2022 roku. Ot w schowku za drzwiami do piwnicy. Niezwykłego odkrycia w rodzinnej siedzibie książąt Atholl dokonał Bertie Troughton, powiernik i rezydent zamku.

Eksperci szybko ustalili, zwłaszcza na podstawie badań przeprowadzonych w archiwach zamkowych, że do destylacji whisky doszło blisko 200 lat temu. A mianowicie w 1833 roku. Sądzi się także, że trunek został zabutelkowany w 1841 roku oraz że w 1932 roku doszło do jego ponownego zabutelkowania. Nie jest też wykluczone, że tę właśnie whisky mogła popijać młoda królowa Wiktoria. Dlaczego? Dlatego że wiadomo jest, że monarchini odwiedziła zamek. A w trakcie wizyty zasmakowała w podawanym tutaj koktajlu Atholl Brose, będącym mieszanką whisky i miodu.

Whisky pojawi się na aukcji. To będzie gratka dla smakoszy

Już wkrótce, a dokładnie 24 listopada, whisky pojawi się na aukcji. Smakoszy powinna przyciągnąć bogata oferta domu aukcyjnego Whisky Auctioneer, którzy wystawią na sprzedaż aż 24 butelki z piwnicy Blair Castle. Aukcja potrwa do 4 grudnia.

– Jest to whisky o niezwykłej historii. To wspaniały artefakt szkockiej destylacji, który prawdopodobnie nigdy nie będzie miał sobie równych pod względem pochodzenia i konserwacji. Szczerze mówiąc zdumiewające jest to, że [trunek] po raz drugi starannie zabutelkowano. I że zachował on swoją naturalną moc, świeżość i aromat przez prawie dwa stulecia. Wielkim przywilejem była dla mnie degustacja [tej whisky] – zaznaczył Angus MacRaild, specjalista ds. wiekowych i rzadkich whisky.

