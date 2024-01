Styl życia Na aukcję trafią sztuczne zęby Winstona Churchilla. Mogą paść rekordowe sumy

Już 6 lutego na aukcję w Cheltenham trafią sztuczne zęby noszone przez Winstona Churchilla. Protezy pomogły wielkiemu przywódcy uporać się z problemem seplenienia.

Zęby Churchilla to nie lada gratka dla kolekcjonerów

Winston Churchill był nie tylko wielkim przywódcą, ale też znakomitym mówcą. Choć to ostatnie nie byłoby prawdą, gdyby nie noszone przez Churchilla protezy. To właśnie dzięki nim wybitny brytyjski premier i strateg uporał się z seplenieniem, którego nabawił się w dzieciństwie. W dorosłym życiu Churchill zawsze nosił protezy. A z uwagi na funkcje, jakie pełnił w państwie, polityk stale miał przy sobie zapasową parę sztucznych zębów. Eksperci informują, że dla brytyjskiego premiera wykonane zostały aż cztery zestawy zębów autorstwa dentysty Sir Wilfreda Fisha. W jednym zestawie protez Churchill został pochowany. Natomiast ten, który trafi właśnie na aukcję, był wcześniej przechowywany na wypadek jakiejś nagłej sytuacji przez technika dentystycznego Dereka Cudlippa. Sztuczne zęby zostały po śmierci premiera przekazane do muzeum the Royal College of Surgeons w Londynie.

“[Proteza] pozwoliła [Churchillowi] skutecznie przemawiać. A to jest istotna cechą dla każdego polityka. Zwłaszcza takiego, którego umiejętności w zakresie przemawiania miały kluczowe znaczenie dla jego sukcesu” – czytamy we fragmencie opublikowanym przez the Royal College of Surgeons. A dalej także: „Przez całe swoje dorosłe życie Churchilla prześladował strach, że utraci zdolność mówienia”.

Wyjątkowa aukcja może przyciągnąć wyjątkowych kupców

Organizatorzy aukcji już teraz przyznają, że wystawione 6 lutego przedmioty będą wyjątkowe. – Sztuczne zęby Churchilla to jedne z najbardziej niezwykłych przedmiotów, jakie kiedykolwiek sprzedamy – mówi Liz Poole, dyrektor the Cotswold Auction Company. A dodatkowo przewiduje, że kolekcjonerzy mogą zechcieć zapłacić za pozłacane protezy od 5000 do nawet 8000 funtów. Choć cena może być jeszcze wyższa. W końcu inna proteza, wystawiona na aukcji w Norfolk w 2010 roku, osiągnęła zawrotną cenę 15 200 funtów.

Poza protezami Churchilla, na aukcję w Cheltenham 6 lutego trafi również mikrofon, którego Churchill użył do ogłoszenia końca drugiej wojny światowej, a także „The Book of Heroes” z autografami ponad 100 pilotów RAF. Mikrofon może osiągnąć cenę od 5000 funtów do 8000 funtów. Z kolei książka może zostać sprzedana za 10 000-20 000 funtów.