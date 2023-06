Myślisz, że kupujesz dziecku zdrową żywność? Wyniki tego badania zatrważają

Najnowsze badania pokazują, że małe dzieci są nagminnie szpikowane wysoko przetworzoną żywnością. Niestety wielu rodziców nie ma o tym pojęcia i w dobrej wierze kupuje produkty przeznaczone dla dzieci na masową skalę.

Ultra przetworzona żywność dla dzieci jest wszechobecna

Raport First Steps Nutrition Trust pokazuje, że produkty ultra przetworzone dominują w diecie brytyjskich niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym. Z badań wynika, że blisko jedna trzecia żywności dla niemowląt i małych dzieci oferowanej w sklepach w Wielkiej Brytanii jest wysoce przetworzona, a to w długoterminowej perspektywie zagraża ich zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi. Eksperci przeanalizowali w raporcie niepublikowane wcześniej dane z ogólnoeuropejskiego badania dotyczącego poziomu przetworzenia żywności dla niemowląt i małych dzieci z 2021 i przyjrzeli się właśnie sytuacji panującej obecnie w tym względzie na Wyspach. Doszli do wniosku, że 29 proc. żywności dostępnej w supermarketach z przeznaczeniem dla małych dzieci jest ultra przetworzona.





Ale to jeszcze nie wszystko, w przypadku niektórych produktów, takich jak przekąski i płatki śniadaniowe, odsetek ten wzrasta do 50 proc., a w przypadku herbatników i sucharków dla niemowląt – do 75 proc. W Wielkiej Brytanii dzieci w wieku 2-5 lat aż dwie trzecie przyjmowanych kalorii czerpią z wysoce przetworzonej żywności, co stanowi wyższy odsetek niż wśród ich rówieśników w USA i Australii, gdzie żywność przetworzona również jest wszechobecna.

Ultra przetworzona żywność stanowi zagrożenie dla zdrowia dzieci

Eksperci alarmują, że ultra przetworzona żywność to ukryte zagrożenie dla zdrowia dzieci, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. - Jesteśmy pośrodku sytuacji zagrażającej zdrowiu dzieci, ponieważ dzieci w Wielkiej Brytanii są średnio cięższe niż w prawie jakimkolwiek innym kraju. Żywność ultra przetworzona silnie wpływa na przyrost masy ciała. Poza tym zmienia długoterminowe preferencje żywieniowe u dzieci i wywołuje wiele szkodliwych skutków dla ich ciał, obejmujące niedożywienie i zahamowanie wzrostu: wiele dzieci w Wielkiej Brytanii jest nie tylko ciężkich jak na swój wiek, ale także niskich – ostrzega dr Chris von Tulleken, autor „Ultra-Processed People”.

