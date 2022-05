Myślisz, że jedząc warzywa i owoce, zdrowo się odżywiasz? Uważaj – są naszpikowane pestycydami

Nie jest, bo są one naszpikowane pestycydami

Fot. Getty

Jeśli wydaje Ci się, że sięgając po duże ilości warzyw i owoców, zdrowo się odżywiasz, to nie do końca jest tak, jak myślisz. Najnowsze badania pokazują, że owoce i warzywa są na terenie Europy coraz bardziej naszpikowane pestycydami.

Wydawałoby się, że wzrost świadomości wśród konsumentów w zakresie zdrowego odżywiania, a także wysyp gospodarstw typu bio, doprowadzi do zredukowania, a nie zwiększenia zastosowania pestycydów przy uprawie warzyw i owoców. Niestety, najnowsze badania pokazują 53-proc. wzrost obecności najbardziej niebezpiecznych pestycydów w owocach i warzywach uprawianych na terenie Unii Europejskiej. W owocach i warzywach, dodajmy, z których znacząca części jest także eksportowana do Wielkiej Brytanii. Ilość szkodliwych pestycydów w „świeżej i zdrowej” żywności dramatycznie wzrosła w całej Wspólnocie w ciągu ostatnich 10 lat. Raport przygotowany przez Pesticide Action Network Europe (PAN), po przeanalizowaniu zawartości pestycydów w 100 000 owoców i warzyw, zaprzecza oficjalnym twierdzeniom, że stosowanie toksycznych substancji spada i „ujawnia całkowite niepowodzenie państw członkowskich we wdrażaniu przepisów UE w zakresie ochrony konsumentów”.

Unia Europejska eksportuje do UK ponad 3 mln ton świeżych warzyw i owoców

Raport Pesticide Action Network Europe (PAN) dotyczy zastosowania pestycydów na terenie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że mieszkając na Wyspach możemy czuć się bezpiecznie. Państwa Unii Europejskiej eksportują na Wyspy ponad 3,2 mln ton świeżych owoców i warzyw rocznie, co stanowi 40 proc. wewnętrznego zapotrzebowania Wielkiej Brytanii.

Niestety, wydaje się, że polityka Unii Europejskiej w zakresie stosowania pestycydów jest mało skuteczna. Państwa Wspólnoty już w 2011 r. zostały prawnie zobowiązane do zaprzestania stosowania 55 pestycydów, które zidentyfikowane zostały jako szczególnie szkodliwe. - Ta kategoria obejmuje najgorsze substancje stosowane w żywności, a wciąż są one dopuszczone na rynku europejskim. Te chemikalia powinny zniknąć z naszej żywności, a zamiast tego zaobserwowaliśmy dramatyczny wzrost ich stosowania [na terenie UE] w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Odsetek owoców i warzyw skażonych tymi pestycydami stale rośnie. Często żywność zawiera wiele pozostałości dwóch lub więcej z tych toksycznych substancji w tym samym czasie. [Państwa członkowskie] nie dopełniły obowiązku ochrony konsumenta – ostrzega Salomé Roynel z PAN Europe.