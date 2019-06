Myślisz o powrocie do Polski z dziećmi? Oto 5 rzeczy, o których koniecznie musisz pamiętać przed przeprowadzką!

Fot. Getty, Facebook

Rozważając powrót do Polski, wielu z nas staje przed problemem związanym z dziećmi: Jak przekonać nasze dorastające pociechy do przeprowadzki? Czy poradzą sobie w nowym otoczeniu, skoro prawie całe lub nawet całe swoje życie spędziły w Wielkiej Brytanii? Jak rozmawiać z dziećmi o powrocie do kraju? W tym artykule znajdziecie 5 wskazówek, które pomogą całej Waszej rodzinie w podjęciu decyzji o powrocie.

- „Planując powrót do kraju, zwykle skupiamy się na niezbędnych formalnościach. Tymczasem równie ważne jak dokumenty jest odpowiednie nastawienie psychiczne, zarówno rodzica jak i powracającego dziecka. Dziś podpowiemy Wam jak się mentalnie przygotować siebie i dziecko do tej zmiany” – podpowiadają eksperci z powroty.gov.pl, autorzy poniższego bardzo ciekawego filmiku i zestawienia, które znajdziecie poniżej.

Wracasz do Polski? Oto lista 14 najważniejszych spraw do załatwienia przed wyprowadzką

Oto lista 5 najważniejszych spraw, o których koniecznie musicie pamiętać, rozważając powrót z emigracji wraz z dziećmi:

1. Zróbcie szczerą listę „za i przeciw”

Zastanówcie się wszyscy razem, jakie korzyści oraz jakie straty i trudności będą się wiązać z przeprowadzką do Polski dla każdego z członków Waszej rodziny. Unikajcie jednak idealizowania - zarówno Polski, jak i życia w UK. Ważne jest tutaj, by wziąć pod uwagę wszystkie aspekty życia, jakie tylko przyjdą Wam do głowy, a następnie ustalić ich priorytety, czyli co jest ważniejsze, a co mniej ważne i dlaczego.

2. Skorzystajcie z doświadczeń innych

Skontaktujcie się z Waszymi znajomymi (dalszymi i bliższymi), którzy wrócili już z emigracji i poproście, by podzielili się z Wami swoim doświadczeniem. Dobrą pomocą mogą też okazać się liczne grupy w mediach społecznościowych, zrzeszające osoby planujące powrót lub takie, które już wróciły do kraju. Swoje historie chętnie opowiadają też blogerzy, którzy już wrócili. Dzięki takiej lekturze niektórych problemów na pewno uda Wam się uniknąć i mniejsza ilość rzeczy będzie w stanie Was zaskoczyć.

>> POBIERZ DARMOWY PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI <<

3. Zadbajcie o to, by dzieci miały aktywny udział w przygotowaniach i planowaniu

Jeśli - na przykład - zastanawiacie się, do którego miasta się przeprowadzić, nowe miejsce do życia wybierzcie wspólnie z dziećmi. Możecie razem z nimi przeglądać oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości – dzieci na pewno chętnie przyjrzą się zdjęciom pokoi i podzielą swoim zdaniem. Dzięki tego typu współpracy poczują, że mają w aktywny udział w Waszej wspólnej przeprowadzce. Oczywiście, ostateczna decyzja należy do Was - rodziców. Jednak dobrze jest pamiętać o tym, że każdy buntuje się, gdy narzucana mu jest czyjaś wola, gdy nie jest pytany o zdanie. By tego uniknąć i zminimalizować stres dziecka związany z przeprowadzką, warto jest je włączyć w proces planowania i poszukiwań.

4. Pamiętaj: Pożegnania są ważne

Ważnym elementem wyprowadzki z UK będą pożegnania. Nie zapomnijcie więc poinformować nauczycieli w brytyjskiej szkole o planowanym powrocie do Polski – pedagodzy razem z dziećmi często urządzają specjalne pożegnania, przygotowują kartki oraz prezenty dla wyjeżdżającego dziecka. To ważne, żeby Wasze dziecko miało okazję pożegnać się z aktualnymi przyjaciółmi i kolegami, to również dodatkowo je dowartościuje. Wspomnienie pozytywnych doświadczeń przyda mu się z pewnością na starcie, po powrocie do Polski.

>> POBIERZ DARMOWY PORADNIK DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI <<

5. Zastanów się czy Twoje dziecko na pewno wraca…

Zwróć uwagę na to, że Wasz „powrót” do Polski dla Twojego dziecka wcale nie musi być powrotem. Jeśli całe swoje dotychczasowe świadome życie spędziło za granicą – dla niego to tamten kraj jest domem, a Polska krajem, do którego emigruje. Przeprowadzka może okazać się również z tego powodu bardzo stresującym wydarzeniem – wszyscy spodziewają się, że maluch wraca do swojej ojczyzny, do swojego „naturalnego” otoczenia. W związku z tym oczekuje się, że adaptacja powinna odbyć się bezboleśnie. Nic bardziej mylnego. Wszystko zależy od Twojej oraz innych dorosłych wrażliwości na potrzeby dziecka w tym trudnym okresie. Trzymamy kciuki!

Wracasz do Polski z dzieckiem urodzonym w Wielkiej Brytanii? Dowiedz się, jakie formalności musisz załatwić