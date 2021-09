Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych? Dowiedz się, jak to zrobić w UK

Każdy z nas marzy o wyższych zarobkach, szczególnie teraz, w dobie kryzysu. Aby jednak zmienić pracę na lepszą, musimy podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Z pomocą przychodzą nam – w tym także Polakom na Wyspach – firmy organizujące specjalistyczne szkolenia. Jedną z nich jest MSIGMA, która od lat pomaga Polakom realizować się zawodowo.

Postanowiliśmy zasięgnąć opinii profesjonalistów. Specjalnie dla czytelników Polish Express publikujemy wywiad z Mirosławem Narza właścicielem firmy i prowadzącym kursy w MSIGMA zakresu m.in obsługi i programowania maszyn CNC w UK w języku polskim.

Decydując się na Brexit i doprowadzając do niego Wielka Brytania dała jasno do zrozumienia – i jest w tym obecnie nadal konsekwentna – że będzie z sympatią traktować wykwalifikowanych pracowników z UE. Wasza firma MSIGMA pomaga naszym rodakom w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych na Wyspach, aby żyło im się tutaj lepiej i aby mogli się realizować. Prowadzicie profesjonalne kursy z zakresu obsługi, ustawiania i programowania maszyn CNC na terenie UK. Na czym konkretnie polega taka praca i jakie predyspozycje powinni mieć chętni do jej wykonywania?

Maszyny sterowane elektrycznie, skutecznie zdominowały stare, konwencjonalne obrabiarki w produkcji wszelkiego rodzaju detali. Maszyny CNC charakteryzują się niesamowitą wydajnością, szybkością oraz precyzją w produkcji elementów stosowanych między innymi w branży lotniczej, samochodowej czy wydobywczej. Aktualnie obróbka przy użyciu takich maszyn jak tokarki czy frezarki CNC odbywa się w cyklu automatycznym wykorzystując w tym celu oprogramowanie, które steruje wszystkimi ruchami maszyny w celu otrzymania żądanego detalu.

Osoby zainteresowane pracą w tej branży, powinny wykazywać się dbałością o detale oraz umiejętnością koncentracji, ponieważ, mimo iż maszyny są sterowane przez komputer, to nie mogą być pozostawione bez nadzoru. W pracy tej, na niektórych stanowiskach (np. programista CNC), ważna jest również pewna wiedza matematyczna oraz umiejętność obliczeń. Na pewno osoba planująca rozpocząć przygodę z tą branżą powinna wykazywać się pewnymi cechami osobowości, jak samodzielność, odpowiedzialność, cierpliwość oraz chęci do nauki.

Czy na brytyjskim rynku pracy fachowcy posiadający kwalifikacje w obsłudze maszyn CNC mogą liczyć na niemal pewne zatrudnienie?

Widzimy dookoła nas, jak rozwój technologii w dzisiejszych czasach przyspiesza, nie inaczej jest w firmach zajmujących się tym rodzajem działalności, o której mówimy. Patrząc z perspektywy branży myślę, że mamy szczęście mieszkając w Wielkiej Brytanii, gdyż jest ona krajem, w którym tego rodzaju przemysł jest bardzo rozwinięty i na wysokim poziomie.

Firm o profilu „precision engineering” jest niezliczona ilość. Jest to dla nas dobra wiadomość, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. Oczywiście wiadomą sprawą jest, iż przyszły pracodawca oczekuje od nas doświadczenia. Natomiast rynek, a właściwie brak na rynku pracy dobrze wykwalifikowanych pracowników, zmusza go do zatrudniania osób nie doświadczonych, ale posiadających solidną, wstępną wiedzę na temat pracy na maszynach CNC. Jeżeli posiadamy już tę podstawową wiedzę popartą odpowiednim dokumentem, to nie powinno być problemu z pracą.

Mogę dodać, iż 90% uczestników naszych kursów, to osoby, które nigdy nie pracowały, ani nie miały nawet wcześniejszego kontaktu z maszynami CNC. Pomimo tego dosyć szybko znajdują zatrudnienie, a to, jak im się dokładnie wiedzie, można wyczytać w sporej ilości komentarzy na naszym FanPagu.

Gdzie dokładnie działacie i jak długo już jesteście na rynku?

Pierwsze szkolenie prowadzone przez nas, odbyło się w styczniu 2013 r., więc jesteśmy na rynku już wiele lat. Od samego początku kursy są organizowane w Tamworth. Jest to miasto położone kilka mil na północ od Birmingham. Wkrótce 9-te urodziny Msigmy.

To, że jesteśmy już tyle czasu na rynku i ciągle się rozwijamy, utwierdza mnie w przekonaniu, że wszystko, co robię jako właściciel firmy, ma sens i przynosi korzyść nie tylko uczestnikom szkoleń, ale i mnie samemu w formie ciągłego rozwoju.

Wasi kursanci uczą się przede wszystkim w praktyce, gdyż macie do dyspozycji dla nich odpowiedni profesjonalny sprzęt. Na czym konkretnie mogą ćwiczyć i co jest dla nich dostępne?

Aby zostać operatorem maszyn CNC, niezbędne jest posiadanie nie tylko konkretnej wiedzy na temat działania, obsługi czy programowania tych urządzeń, ale również znajomości obsługi przyrządów mierniczych oraz czytanie rysunków technicznych. Tak jak wspomniałem wcześniej, szkolenia przeprowadzamy w środkowej Anglii, w Tamworth. To, co nas odróżnia od innych firm to fakt, iż mamy nie tylko dostęp do najnowszych programów i symulatorów do nauki, ale przede wszystkim dostęp do maszyn. Posiadamy własną halę, która służy do prowadzenia szkoleń, a niej m.in. 4,5 tonową tokarkę CNC Hardinge Conquest T42 ze sterownikiem Fanuc, oraz kilka mniejszych tokarek. Sterowanie Fanuc jest najpopularniejszym sterowaniem wśród maszyn CNC i poznanie go znacznie ułatwia znalezienie pracy. Część naszej siedziby stanowi również sala wykładowa, gdzie do dyspozycji każdego uczestnika jest komputer wraz ze specjalnym oprogramowaniem do nauki programowania maszyn CNC. W sali tej posiadamy również profesjonalne przyrządy miernicze. Poznanie zasad ich działania i obsługi jest bardzo ważne w kontekście podjęcia pracy oraz pomyślnego przejścia przez rozmowę kwalifikacyjną.

Czy Wasi kursanci mogą liczyć na certyfikaty po ukończonym szkoleniu?

Oczywiście, każdy z uczestników naszych kursów otrzymuje angielski, imienny certyfikat, zawierający program szkolenia oraz potwierdzający nabyte umiejętności. Jest to dokument w pełni honorowany czy to przez agencje pracy, czy też bezpośrednio przez brytyjskich pracodawców, gdyż nasza firma od samego początku zarejestrowana jest jako jednostka szkoleniowa w Wielkiej Brytanii.

Macie weekendowe terminy szkoleń, a swoim kursantom zapewniacie także przykłady branżowych CV oraz listów motywacyjnych w języku angielskim, aby znalezienie ciekawszej pracy na brytyjskim rynku było dla nich łatwiejsze. Jako prowadzący kursy w MSIGMA otrzymuje pan informacje od osób, które przeszły u Was szkolenie, że udało im się znaleźć lepsze miejsce zatrudnienia?

Właśnie poczucie, że trud włożony w prowadzenie szkoleń, które pomogły naprawdę wielu ludziom zmienić swoje życie i cieszyć się ciekawą pracą, jest najlepszym uczuciem w tej działalności. Doskonale wiem, że zdecydowana większość kończących kursy, świetnie daje sobie radę na rynku pracy. Kwestią jest tylko czas, kiedy ją znajdą, co oczywiście zależy od chęci oraz poświęcenia nieco czasu na szukanie jej. Wiele osób pisze do mnie po kilku tygodniach, czasami miesiącach od ukończenia szkolenia z informacjami, iż np. byli na rozmowie kwalifikacyjnej i chyba będą mieć nową pracę lub po prostu chcą się podzielić dobrymi wiadomościami, że już pracują. Jest to dla nas informacja zwrotna, że wszystko się udało. O taką informację zawsze prosimy. Mamy mnóstwo zdjęć od kursantów, na których prezentują swoje nowe stanowiska pracy, pracy na maszynach CNC oczywiście. Na naszym FanPagu także można w komentarzach wyczytać historie osób po kursach. Aktualnie, co bardzo cieszy, większość uczestników to osoby z rekomendacji osób, które już wcześniej ukończyły nasze szkolenia. Jest to chyba najbardziej wiarygodne źródło, z którego można wywnioskować, że to, co robimy, robimy w miarę dobrze!

Nie tylko pomagacie Polakom na Wyspach w zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale także angażujecie się w pomoc innego typu, m.in. wspieracie WOŚP oraz polską szkołę. Proszę powiedzieć, czym kierujecie się i co Was motywuje do działalności prospołecznej?

W 2012 roku, kiedy pracowałem jeszcze jako programista CNC w jednej z lokalnych firm w Tamworth, a w głowie był zaledwie pomysł na otwarcie własnej działalności, wiele osób bardzo wspierało mnie oraz moje działania i chyba bez nich nie byłoby tego wszystkiego. Po latach rozwijania działalności i osiągnięcia pewnego pułapu zaczyna się mieć finansową możliwość pomocy innym, więc pomagam na tyle, na ile mogę.

Nasi rodacy są nie tylko przedsiębiorczy, ale również chętnie organizują wszelkiego rodzaju akcje. Zawsze z dużą przyjemnością dokładamy swoją cegiełkę do wszelkiego rodzaju zbiórek, tak jest m.in. w przypadku WOŚP. Chętnie pomagaliśmy również lokalnej polskiej szkole oraz bardzo aktywnie wspieramy turnieje sportowe organizowane dla Polonii w naszych okolicach. Są to np. turnieje siatkówki, ping-ponga czy inne tego typu rywalizacje. My Polacy musimy trzymać się razem, pomagać sobie i wspierać się nawzajem.

Na pytania Polish Express odpowiedział właściciel MSIGMA i prowadzący szkolenia Mirosław Narza

Strona internetowa: https://msigma.co.uk/

FanPage: www.facebook.com/msigma.co.uk