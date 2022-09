Myślisz o lepszej pracy i chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Pomoże ci w tym Motivation Academy

Koszty życia na Wyspach rosną nieubłaganie i wielu pracowników, w tym także Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną. Do tego wymagane są często jednak wyższe kwalifikacje. Jednym ze skutecznych sposobów na ich zdobycie jest podjęcie studiów w UK. Aby to umożliwić naszym rodakom, powstało Motivation Academy, a więcej o jej działalności i misji opowie nam założycielka Kamila Żak.

Jest Pani założycielką Motivation Academy, proszę opowiedzieć kilka słów o swojej działalności.

Nasza działalność ma dwie strony. Pierwsza to także MISJA, która skupiła się na motywowaniu osób, które docelowo wyjechały do Wielkiej Brytanii do pracy fizycznej. Zależy nam, żeby te osoby zmieniły status życiowy poprzez studia w Wielkiej Brytanii. Zamieniamy osoby pracujące “na zmywaku” na prawników, inżynierów, lekarzy, managerów. Oczywiście wszystko dzieje się poprzez motywację do rozpoczęcia studiów. Motivation Academy nie chce widzieć rodaków na podstawowych stanowiskach pracy. Chcemy, żeby Polonia w Wielkiej Brytanii była wykształcona. Wielu Polaków chce coś zmienić, ruszyć do przodu, ale się boi, nie wie, jak zrobić ten pierwszy krok. W kontakcie z nami dostaję informacje, że jest to możliwe, o czym wcześniej po prostu nie wiedzieli.

Korzyść z aplikacji jest obustronna - studenci rozpoczynają naukę, a my poprzez współpracę z tymi szkołami otrzymujemy wynagrodzenie za naszych studentów.

Druga część naszej pracy to poprowadzenie osób, które mieszkają poza Anglia, i które chcą aplikować na studia w Wielkiej Brytanii. Pomagamy w wyborze kierunku, w wyborze odpowiedniej szkoły, sprawdzamy dokumenty oraz aplikujemy do 5 wybranych szkol. Przeprowadzamy naszych studentów od momentu decyzji pójścia na studia do momentu pierwszych dni nauki. Pomagamy też w aplikacji o Visę studencką.

Dlaczego wybrała Pani kierunek: Wielka Brytania?

W 2005 roku, kiedy otworzyły się granice Wielkiej Brytanii ja akurat zdałam swoja maturę. Miałam dwa marzenia – wyjazd do USA lub do Wielkiej Brytanii. Oba kierunki budziły we mnie ogromną radość. Ze względów finansowych, jak również wizowych Wielka Brytania była szybsza do zrealizowania. Natomiast marzenia trzeba spełniać, dlatego zarówno podróże do USA są już oczywiście za mną i mamy tez propozycje współpracy na przykład z jednym z Uniwersytetów z San Francisco.

Czy według Pani wyjazd i studia za granicą dają większe możliwości?

Zdecydowanie tak! Ukończenie wyższych studiów na zagranicznej uczelni z pewnością przełoży się na obycie międzykulturowe, zdobycie kontaktów, umiejętności językowe. Bez tego trudno się rozwijać, być atrakcyjnym na rynku pracy wśród konkurencji. W Polsce, oczywiście też są świetne uczelnie i wielu Polaków kocha swój kraj, niemniej jednak dla wielu rodaków życie w Polsce jest ciężkie. Wiele osób marzy o pójściu na studia, a nie ma na to wystarczających funduszy. Alternatywą dla takich osób mogą być studia w UK, gdzie można skorzystać z rządowych dofinansowań, także na utrzymanie. Do swojego kraju zawsze można wrócić, z innym nastawieniem, doświadczeniem i wizją dla samego siebie. Swoją drogą warto napomknąć, że jest również dość liczne grono młodych ludzi, których stać na pokrycie kosztów związanych z edukacją, ale wyjeżdżają z pobudek takich jak chęć podróżowania, obrania własnej drogi. Studia w Anglii to nie tylko papier i wykształcenie. Ze względu na specyfikę wielkich miast takich jak Londyn, Leicester, Birmingham etc. studenci obracają się w towarzystwie wykładowców i uczniów, w którym wymieniają się poglądami, obyczajami, co za tym idzie, tam naprawdę poznają życie. Również sam wyjazd pozwala nam wyjść ze swojej strefy komfortu, usamodzielnić się, stawiać poprzeczki, wyznaczać cele, odnosić sukcesy, być dumnym z samego siebie… To wszystko ma naprawdę głęboki sens. Wyjazd i studia za granicą być może nie są dla wszystkich, ale dla wielu są bardzo interesującą opcją. A możliwości zawsze lepiej mieć kilka.

Dlaczego osoby chcące rozpocząć studia i karierę w Wielkiej Brytanii powinni się zgłosić się do Motivation Academy?

Zgodzicie się ze mną, że każdy z nas w życiu codziennym korzysta niejednokrotnie z usług ekspertów z zakresu różnych branż i dziedzin, prawda? Dlaczego to robimy? Większość z pewnością po to, aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zależy nam, by mieć spokojną głowę, móc zaufać i otrzymać opiekę oraz pełen profesjonalizm. My jesteśmy specjalistami w zakresie rekrutacji na studia w Anglii. Motivation Academy oferuje bezpłatne konsultacje w ramach, których potencjalny kandydat przedstawia swoje potrzeby, a my prezentujemy dobrane indywidualnie, dostępne możliwości. Mamy wieloletnie doświadczenie i dzięki zaufaniu, a także rekomendacjom naszych studentów tysiące zakończonych sukcesem aplikacji za nami. Moje agentki, które pracują z pasją, Katarzyna Pawlińska i Katarzyna Jankowska są dla zainteresowanych osób w Polsce. Inni pracownicy, a mianowicie Ali Jimi, Ema Spiridon, Judita Obasi, Joaquin Rodriguez i kilu innych służą pomocą także w językach: angielskim, hiszpańskim, włoskim, rumuńskim, portugalskim. Działamy kompleksowo, a zatem pomagamy we wszystkich formalnościach od początku do końca. Pomagamy w wyborze odpowiedniego kierunku, opisujemy tryby studiowania, przygotowujemy do testów i interview, zbieramy dokumentację (w tym również tłumaczenia), składamy aplikację. Działamy w ścisłej współpracy z uniwersytetami, dzięki czemu forma i przebieg komunikacji jest łatwiejszy. Równolegle wyjaśniamy kandydatowi kolejno następujące po sobie kroki, dzięki czemu przyszły student wie, co z czego wynika i towarzyszy mu spokój. Służymy pomocą także w kwestiach związanych z dofinansowaniem zarówno na pokrycie kosztów czesnego jak i na życie, a także opiekę nad dziećmi, czego w przeciwieństwie do innych agencji nie znajdziecie. Naszym zadaniem oprócz oczywiście motywowania jest również funkcja informacyjna, dlatego też prowadzimy blog na stronie: www.motivationacademy.org.uk, gdzie wyjaśniamy na czym polega konkretny kurs, jakie zawody można wykonywać po ukończeniu studiów i jakie zarobki czekają naszych przyszłych absolwentów. Każdy kto myśli o rozpoczęciu studiów w Anglii powinien się zgłosić do Motivation Academy, ponieważ kochamy to, co robimy. Dzięki temu dla nas praca to pasja, która przekłada się na naszą nienaganną opinię i zadowolenie wśród wspaniałych studentów.

Czy w obecnej sytuacji Wielka Brytania nadal jest tak atrakcyjnym kierunkiem dla Polaków?

Jeżeli jest coś łatwo dostępne dla ludzi, to ludzie przeważnie z tego nie korzystają - tak było ze studiami w Wielkiej Brytanii przed Brexitem. Teraz kiedy za studia w Wielkiej Brytanii trzeba zapłacić, trzeba aplikować o Visę i nie można przyjechać do Anglii do pracy bez Visy ten rynek stał się jeszcze bardziej dla nas atrakcyjny. Mam wrażenie, że jak coś jest za łatwo dostępne przestaje być pożądane. Nie reklamujemy się w Polsce, a studenci sami do nas dzwonią i szukają pomocy. Jakość życia w Wielkiej Brytanii jest na wysokim poziomie wiec jak najbardziej jest to atrakcyjny kierunek dla każdego. To kwestia indywidualnego podejścia i pragnienia. Jednym jest dobrze tak jak jest tu i teraz, czują się dobrze i nie chcą zmian. Jednak wielu z nas ma apetyt i ambicje na więcej. I jeżeli gdzieś w nas drzemie potencjał, chęć rozwoju na płaszczyźnie zarówno pod kątem osobistym, zawodowym jak i finansowym to UK jest kierunkiem dla takich osób. Trzeba przyznać, że formalności jest więcej, ale nadal wszystko jest możliwe, trzeba tylko chcieć skorzystać z naszych uslug. W Anglii są ogromne możliwości, a wyjście z Unii Europejskiej sprawiło, że na tym rynku wielu specjalistów brakuje. Co za tym idzie, dla naszych absolwentów stanowiska pracy czekają na pozycjach dobrze płatnych, menadżerskich.

Czy czuje się Pani spełniona zawodowo?

Tak. Czuje subiektywne poczucie sensu tego co robię. Jeśli mam takie poczucie, to mogę powiedzieć, że jestem spełniona. Strona zarobkowa, dawanie pracy innym osoba dopełniają to poczucie.

Kim według Pani jest Kobieta Mocy? Jakie ma cechy?

Kobieta mocy przede wszystkim jest dojrzała emocjonalnie i mądra życiowo. Realizuje swoje cele, jest asertywna. Kobieta mocy kocha siebie, bo bez miłości własnej nie potrafiłaby zarządzać i obdarzać inne osoby swoja energią. Kobieta mocy jest wizjonerka, która szanuje czas spędzony sama ze sobą. Potrafi skanować myśli i dba o swoje emocje. Bije od niej pewność siebie, szacunek do samej siebie i spokój.

Skąd Pani czerpie Moc do działania?

Jestem zodiakalnym bliźniakiem. My mamy chęć do działania od urodzenia. Natura i dobry układ gwiazd. Budzę się rano i mi się “po prostu chce”.