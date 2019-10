Muzułmanie zorganizują w Londynie swoją pierwszą paradę LGBT+. Aktywiści zebrali na ten cel ponad £10 000

Fot. Getty

To będzie wydarzenie zupełnie bez precedensu – muzułmanie ze społeczności LGBT+ zorganizują na wiosnę swoją pierwszą Paradę Równości w Londynie. Wydarzenie zostanie sfinansowane z pieniędzy zgromadzonych w drodze zbiórki przez aktywistów organizacji charytatywnej „Imaan”.

To pomoże ludziom z następnego pokolenia, którzy usłyszą, że to w porządku, że są jednocześnie LGBT i muzułmanami ”- powiedziała Rose, kierowniczka projektu w organizacji „Imaan”, która uruchomiła zbiórkę pieniędzy w celu przeprowadzenia Parady Równości w Londynie dla wyznawców islamu. - Kiedy ludzie mówią o muzułmanach, to tak naprawdę nie mówią o ich seksualności - to otworzy debatę – dodała.

Rose (która ze względów bezpieczeństwa nie ujawniła swojego nazwiska) zaznaczyła także, że choć przyszłoroczna Parada Równości dla społeczności muzułmańskiej w UK ma przede wszystkim podnieść w tym zakresie świadomość społeczeństwa, to ma też ona być okazją do zabawy i świętowania swojej orientacji, niezależnie od tego, jaka ona jest. - My głównie chcemy świętować, jesteśmy prężnie rozwijającą się społecznością - dodała młoda aktywistka.

Po zabraniu £10 000 – środków potrzebnych na zorganizowanie marszu, aktywiści przystąpią teraz do planowania jego szczegółów. - To będzie przełomowe wydarzenie. Nigdy wcześniej tego nie zrobiono. Chcemy powiedzieć ludziom, że to w porządku, mamy społeczność, która jest tutaj, aby cię wspierać. Będziemy świętować to, jak daleko zaszliśmy” - zakończyła entuzjastycznie Rose.