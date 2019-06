Muzułmanie świętują koniec Ramadanu. Polski oddział Met Police także dołącza się do życzeń

Muzułmanie składali chrześcijanom serdeczne i szczere życzenia w czasie Świąt Bożego Narodzenia, teraz przyszedł czas na pozytywny gest wobec świętujących Ramadan muzułmanów. Ich największe święto ma się już powoli ku końcowi, ale tradycyjnie można im jeszcze życzyć „Eid Mubarak”, czyli „wesołych świąt”.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia wielu muzułmanów na Wyspach nie tylko składało świąteczne życzenia chrześcijanom, ale także przez szacunek dla nich rozdawało bezdomnym i biednym jedzenie. Na ten pomysł wpadli właściciele jednej z muzułmańskich restauracji w Londynie, którzy chcieli, aby „nikt nie musiał w święta jeść samotnie”.

Teraz mamy końcówkę Ramadanu – największego święta muzułmanów. Dla wyznawców islamu jest to czas wyjątkowy pod znakiem samodyscypliny i refleksji. Również czas największego postu, który trwa od wschodu do zachodu słońca, a poszczący solidaryzują się wtedy z osobami głodującymi na całym świecie. Czas ten powinien być także wypełniony dobrymi uczynkami.

W wielokulturowym społeczeństwie tradycją jest wzajemne poszanowanie swoich świąt przez reprezentantów różnych religii. Dlatego też z okazji Ramadanu przedstawiciele innych religii, instytucji i członkowie społeczności nie-muzułmańskich pamiętają o uszanowaniu największego święta muzułmanów.

Do życzeń świątecznych dołączył się także polski oddział Met Police, który życzył „wesołych świąt” (Eid Mubarak) z przyjaciółmi i rodziną „każdemu, kto świętuje obecnie w Londynie, w Wielkiej Brytanii i na całym świecie”. Ten pozytywny gest spotkał się z przyjaznym odbiorem ze strony polskiej społeczności.

#EidMubarak to everyone celebrating in London, in the UK and across the world.



We wish you a happy Eid-al-fitr. We hope you have a wonderful time among friends and family!