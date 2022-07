Muzeum prosi zwiedzających, aby nie uprawiali na jego terenie... seksu

Fot: Facebook

Seks w polskim muzeum - Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża zamieściło wpis na swoim oficjalnym profilu na FB z prośbą do wszystkich zwiedzających o... wstrzemięźliwość.

Pisząc konkretniej - władze placówki upraszają wszystkich zwiedzających o nieuprawianie seksu na terenie muzeum. Jak się okazuje, taka forma "rozrywki" na terenie Fortu Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża stała się dość popularna. Na tyle popularna, że... piszą o niej brytyjskie media! Na łamach portalu "Metro" czytamy, iż przedstawiciele muzeum "begs visitors to stop bonking behind the exhibits" ("błagają zwiedzających, aby przestali ciupciać się za eksponatami"). Cały artykuł traktuje o tej dość zabawnej sytuacji, w jakiej znalazło się polskie muzeum. Jest on utrzymany w dość lekkim stylu, choć domyślamy się, że władzom placówki niekoniecznie jest do śmiechu.

Uprzejmie prosimy o nieuprawianie seksu

"Seks w muzeum… Uprzejmie uprasza się naszych Gości... jak to napisać... no prosimy ars amandi nie w muzeum. Muzeum od pewnego czasu wyposażone jest w kamery! A te gdyby mówiły... Rozumiemy, że wyjątkowe eksponaty, ba mundurowa obsługa potrafią przyprawić o dreszcze, EKSCYTACJE i podniecenie! A na miłość boską - Kochani- szczególnie Ci z gorącą krwią- jest tyle miejsce do zabawy w okolicy" - czytamy w poście muzeum zamieszczonym na Facebooku.

"Zakochani Goście prosimy o zrozumienie - większość Eksponatów w naszym muzeum to przedmioty "urodzone" wiele lat temu i obyte w całkowicie innych normach obyczajowych. Konserwatywne, ba wręcz ortodoksyjne i wstrzemięźliwe. Nie narażamy je na dyskomfort! Warto przypomnieć, że muzealny monitoring został wyposażony niedawno w dobrej jakości kamery i rejestrator- zapisy przed skasowaniem są przeglądane, a przecież nie wszyscy zarejestrowani kamerami chcę by ich miłosne uniesienia oglądały osoby postronne"

Apel polskiego muzeum dotarał nawet do mediów w UK

Fort Gerharda (zwany również Fortem Wschodnim) to jeden z fortów Twierdzy Świnoujście. Należy do najlepiej zachowanych XIX wiecznych pruskich fortów nadbrzeżnych w Europie i od 2010 roku jest siedzibą Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu- największej tego typu prywatnej placówce w Polsce gromadzącą ponad 2000 muzealiów związanych z rozwojem Twierdzy Świnoujście na przestrzeni ostatnich 300 lat.

