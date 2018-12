„Nie muszę tego i nie muszę tamtego” - kampania wzywa rodziców do niepopadnięcia w świąteczne szaleństwo i do dostrzeżenia potrzeb dzieci

Choć od śmierci mamy Debry Parsons minęło już ponad pół roku, to kobieta nadal nie potrafi się po niej otrząsnąć. Aby zatem ulżyć swojemu cierpieniu Brytyjka wpadła właśnie na pomysł, żeby posypać prochami...

Boże Narodzenie to czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Okazuje się jednak, że wiele osób bez wahania „przehandlowałoby” wolne dni spędzone w gronie najbliższych za dodatkowe wynagrodzenie. Firma konsultingowa...

Tesco zszokowało konsumentów. Muzułmanie pojawili się w spocie reklamowym promującym Święta Bożego Narodzenia

Najnowsza reklama Tesco rozgrzała internet do czerwoności. Wszystko to dlatego, że do robienia zakupów na Święta Bożego Narodzenia w Tesco zostali zaproszeni także muzułmanie. „Niezależnie od tego, jak...