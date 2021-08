Musisz dokonać przeglądu MOT do końca września? Pośpiesz się – warsztaty powoli nie mają wolnych miejsc!

Fot. Getty

Jeśli i Ty musisz dokonać przeglądu samochodu MOT do końca września, to jest to najwyższy czas, by zarezerwować wizytę w warsztacie. Z uwagi na epidemię koronawirusa i tymczasowe zwolnienie z obowiązku dokonania takiego przeglądu, wielu kierowców w UK zrobiło to rok temu właśnie we wrześniu, co oznacza, że kolejne badanie stanu pojazdu wypada im teraz we wrześniu.

Nadchodzi „Super September” - alarmują eksperci, świadomi faktu, że bardzo dużo kierowców skorzystało ze zwolnienia z dokonania obowiązkowego przeglądu pojazdu w okresie pomiędzy 30 marca i 31 lipca 2020 r. Zwolnienie z przeglądu technicznego dotyczyło właścicieli samochodów osobowych, motocykli i lekkich samochodów dostawczych i pozwalało przesunąć przegląd o sześć miesięcy. Ostatecznie natomiast polityka rządu doprowadziła do tego, że ogromna liczba kierowców umówiła się w zeszłym roku na przegląd MOT właśnie we wrześniu. Z badania przeprowadzonego przez AA wśród ponad 14,5 tys. kierowców wynika, że aż 20 proc. zdecydowało się w zeszłym roku skorzystać z możliwości danej przez rząd i przesunąć przegląd samochodu (a to w skali kraju daje ok. 5,5 mln pojazdów).

Musisz zrobić przegląd samochodu w UK? Umów się już teraz

Eksperci apelują, by osoby, które muszą w ciągu najbliższego miesiąca zrobić przegląd samochodu MOT, nie zwlekały z rezerwacją wizyty w warsztacie. - Biorąc pod uwagę, że ponad 5,5 mln kierowców opóźniło dokonanie przeglądu technicznego, ważne jest, aby auta zostały przetestowane w celu upewnienia się, że są bezpieczne w użyciu. Warsztaty samochodowe już są obciążone w związku ze zbliżającym się „Super wrześniem”. Przezorni kierowcy mogą spróbować wyprzedzić innych, dlatego nie zwlekaj i zarezerwuj [przegląd] już dziś. Zazwyczaj ludzie zostawiają rezerwację przeglądu technicznego na ostatni możliwy moment. Ale tym razem kierowcy nie będą mieli tego luksusu – zaapelował Jack Cousens z AA.

Przypomnijmy, że za brak ważnego przeglądu MOT kierowcy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do £1000. Pojazdy muszą przejść badanie stanu technicznego w trzecią rocznicę od momentu rejestracji, a następnie co 12 miesięcy.