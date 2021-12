MTD dla self employed - co zmienia dla samozatrudnionych w UK system Making Tax Digital?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronach HM Revenue and Customs w dniu 23 września 2021 roku wymóg rozliczania się z brytyjskim fikusem zgodnie z wymogami Making Tax Digital (MTD) zostanie rozszerzony na kolejne grupy przedsiębiorców operujących w UK.

Od kwietnia 2022 roku konieczność korzystania z systemu cyfrowego do prowadzenia rachunków z HMRC obejmie kolejne 4,2 mln podatników o dochodach z działalności gospodarczej i/lub majątku powyżej 10 000 GBP. Za pomocą MTD między innymi właściciele mieszkań na wynajem, część przedsiębiorstw oraz osoby samozatrudnione będą rozliczać swój podatek dochodowych (Income Tax). Zasadniczo, zmiany dotkną landlordów, przedsiębiorców oraz osób self employed płacących Class 4 National Insurance oraz tych, którzy mają zyski podlegające podatkowi dochodowemu.

Wprowadzenie rozwiązań związanych z Making Tax Digital (MTD) stanowią pierwszą fazę wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczania podatków na miarę XXI wieku. HMRC zapewnia, że wspiera firmy w ich drodze do cyfryzacji i zapewnia usługę cyfrową, której wielu oczekuje na co dzień. W swoich założeniach MTD stanowi kluczowy element w 10-letniej strategii rządu polegającej na budowie budzącego zaufanie i nowoczesnego systemu administracji podatkowej. Dzięki niej brytyjski system podatkowy ma stać się lepszy, bardziej efektywny, dzięki czemu produktywność biznesu zostanie zwiększona.

Dodajmy, że w kwietniu 2019 roku wprowadzono MTD dla firm zarejestrowanych jako podatnicy VAT, których obroty podlegające opodatkowaniu przekraczają próg VAT. Od kwietnia 2022 roku nastąpi wprowadzenie MTD dla firm zarejestrowanych jako podatnik VAT o obrotach poniżej progu VAT.

Czym jest Making Tax Digital (MTD)?

Rozwiązania wprowadzone 1 kwietnia 2019 związane z cyfryzacją (nie tylko!) rozliczeń z brytyjskim fiskusem sprawiły, że firmy w UK, które są zarejestrowane w systemie VAT, są zobowiązane do przechowywania dokumentów finansowo-księgowych w formie cyfrowej. Mogę mieć one formę e-faktury, może to być skan lub zdjęcie. Zgodnie z wytycznymi HMRC muszą być na nich widoczne data transakcji, jej kategoria oraz kwota. To jednak nie wszystko, bo MTD to nie tylko takie cyfrowe archiwum transakcji, to również system pozwalający na przekazywanie deklaracji VAT do HMRC.

W ramach MTD firmy muszą prowadzić cyfrowe rejestry i korzystać ze specjalnego oprogramowania w celu składania deklaracji podatkowych do HM Revenue and Customs (HMRC). Zgodnie ze zmianami osoby upoważnione do korzystania z MTD ITSA będą musiały prowadzić ewidencję swoich dochodów i wydatków w formie cyfrowej oraz przesyłać kwartalne zestawienie dochodów i wydatków oraz raport na koniec roku, korzystając z oprogramowania (lub aplikacji) kompatybilnego z MTD.

Oprogramowanie, z którego korzystają te firmy, musi obsługiwać technologię MTD i umożliwiać odbieranie informacji z HMRC w sposób cyfrowy za pośrednictwem platformy interfejsu programowania aplikacji (API) HMRC.

MTD dla self employed

Duża zmiana, która jest związana z pojawieniem się MTD dla osób self employed wiąże się ze składaniem rozliczeń podatkowych nie co rok, ale co kwartał. Oprócz tego, w nowym systemie muszą znaleźć się następujące informacje:

nazwa i adres firmy

rejestr wszelkich systemów księgowych

ewidencja dochodów i wydatków

rozliczenia self assessment

Ile będzie kosztowało przejście na MTD?

Wdrożenie cyfrowych rozwiązań niestety nie obejdzie się bez kosztów. HMRC nie pobiera rzecz jasna dodatkowych opłat z tego tytułu, ale może okazać się, że w związku z obowiązkiem korzystania z odpowiedniego programu lub aplikacji trzeba będzie poczynić taką inwestycję. Bez niej funkcjonowanie w systemie MTD nie będzie po prostu możliwe. Ile to będzie kosztować? Według szacunków jednorazowy koszt dla self employed zamknie się w 280 funtach.