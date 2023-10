Życie w UK MSZ utworzy dodatkowe obwody do głosowania za granicą

Polskie władze planują utworzenie dodatkowych ośmiu obwodowych komisji wyborczych za granicą. Nowe komisje zostaną utworzone także w Wielkie Brytanii. Opublikowano już projekt Ministra Spraw Zagranicznych w tej sprawie.

W dniu wczorajszym, w środę 4 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt polskiego MSZ dotyczący utworzenia nowych obwodów do głosowania poza granicami naszej ojczyzny. będziemy mieli do czynienia z dodatkowymi obwodowymi komisjami wyborczymi w miastach, w których już wcześnie utworzono obwody. Dlaczego zdecydowano się na taki krok?

Gdzie powstaną nowe obwody do głosowania za granicą?

Ze strony władz Polski jest to reakcja na fakt, iż właśnie w tych rejonach szybko przyrasta liczba wyborców. W związku, z czym pojawiła się obawa, że mogą pojawić się problemy z przeliczeniem i przekazaniem protokołów do Okręgowej Komisji w Warszawie w przeciągu 24 godzin.

Projekt MSZ zakłada utworzenie dodatkowych ośmiu komisji. Mają one powstać w Holandii (1), Portugalii (1), Niemczech (3), Szwajcarii (1) oraz Wielkiej Brytanii, gdzie miałyby powstać dwie takie komisje.

Dlaczego polskie władze podjęły taką decyzję?

Pierwotnie założono utworzenie 402 obwodów głosowania poza granicami naszej ojczyzny. Najwięcej obwodowych komisji wyborczych powstanie w Wielkiej Brytanii 75. Po wprowadzonych zmianach ich liczba urośnie aż do 410. Dla pełnego kontekstu dodajmy, iż w ramach poprzednich wyborów parlamentarnych w 2019, ich liczba była mniejsza aż o 82.

Cztery lata temu funkcjonowały 320 obwody do głosowania poza granicami Polski. Z kolei osiem lat temu było ich (tylko!) 250.

Tymczasem, jak donosi Jakub Krupa, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Londynie, do dnia 1 października 56 616 osób zapisało się do głosowania w wyborach 2023 roku w UK.

„Największe komisje [powstaną] w Manchesterze, Bedford, Nottingham, Peterborough i Londynie. W 2019 roku uprawnionych było 99 503 osób. W prezydenckich 2020 (listownie) 183 365 osób” – jak pisze Krupa w mediach społecznościowych.

56,616 osób zapisało się do głosowania w wyborach na terenie W. Brytanii. Rejestracja do 10 października. Największe komisje w Manchesterze, Bedford, Nottingham, Peterborough i Londynie. W 2019 roku uprawnionych było 99,503 osób.

— Jakub Krupa (@JakubKrupa) October 1, 2023

Przypomnijmy, tylko do 10 października przyjmowane będą zgłoszenia dołączenia do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania. Natomiast do 12 października można złożyć do odpowiedniego konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Czytaj więcej na: Adresy komisji wyborczych w UK



