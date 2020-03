Polskie MSZ uruchomiło infolinię dla Polaków planujących podróż w najbliższym czasie z lub do kraju

Fot. Getty

W piątek 13 marca, premier Polski wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. W konsekwencji od niedzieli 15 marca wstrzymane zostaną połączenia lotnicze między Polską a innymi państwami. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze poinformował o specjalnej infolinii MSZ dla osób podróżujących z i do Polski.

Na stronie facebookowej Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze zamieszczono informację o tym, że wszystkie połączenia lotnicze między Polską a innymi krajami - w tym UK - powinny odbywać się planowo do północy w sobotę 14 marca. Obejmuje to także połączenia, które startują jeszcze dnia 14 marca, ale lądują już dnia 15 marca:

„Szanowni Państwo, informujemy, iż międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane są bez zmian do dnia 14 marca do godz. 00:00, włączając w to te, których planowany przylot ma nastąpić 15 marca br. w niedzielę”.

Ważne: Koronawirus - Zakaz MASOWYCH ZGRODZMADZEŃ z powodu znaczącego wzrostu liczby zachorowań - nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego tygodnia

Ponadto, Konsulat, jak również samo polskie MSZ, informują, że osoby, które planowały podróż z lub do Polski dziś lub w najbliższym czasie, a które mają trudności z dotarciem do aktualnych informacji dotyczących utrudnień na polskich granicach, mogą dzwonić na specjalną infolinię: (+48) 22 523 88 80.