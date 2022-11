MŚ Katar 2022 - dlaczego Polska reprezentacja wyjdzie z grupy? Nasza analiza

Jeśli nie teraz to kiedy?

Relację z mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze na łamach "Polish Express" sponsoruje firma SOKOŁÓW producent m.in. kabanosów polskich i argentyńskich.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej, potocznie nazywane mundialem, są zawsze wielkim wydarzeniem dla kibiców piłki nożnej i nawet jeśli zaczynający się wkrótce w Katarze turniej budzi wiele kontrowersji, będziemy z pewnością świadkami wielkiego widowiska.

Jak poradzi sobie na turnieju Polska reprezentacja? Czy jesteśmy w stanie wyjść z grupy? Czy można zaliczyć nas do jednego z „czarnych koni” turnieju? Poniżej przedstawiamy naszą analizę.

Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, czyli polski futbol w pigułce

Nie licząc niezwykle udanych turniejów naszej reprezentacji w tzw. złotej epoce polskiej piłki nożnej, w latach 70. i na początku lat 80., nasza reprezentacja delikatnie mówiąc, nie brylowała na wielkich imprezach. Jedynym wyjątkiem były mistrzostwa Europy w 2016 roku i wspaniałe chwile, kiedy kadra Adama Nawałki dotarła aż do ćwierćfinału. Warto również dodać, że po roku 1986 aż do roku 2002, nigdy nie udało się reprezentacji Polski zakwalifikować na turniej rangi mistrzowskiej. Była to tzw. „klątwa Piechniczka”, prorocze słowa, które wymówił ówczesny trener naszej reprezentacji, sugerując, że polscy piłkarze przez długie lata nie wrócą do elity. Na szczęście tę klątwę mamy już za sobą. Czas przezwyciężyć kolejną, a jest nią przekleństwo rozgrywania tylko trzech meczów na mistrozstwach świata.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002

mecz otwarcia: Korea Południowa – Polska 2:0

mecz kluczowy (musimy zdobyć punkty): Portugalia – Polska 4-0

mecz o honor (nie mieliśmy już szans wyjść z grupy): Polska – USA 3:1

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2004

mecz otwarcia: Ekwador – Polska 2:0

mecz kluczowy (musimy zdobyć punkty): Niemcy – Polska 1-0

mecz o honor (nie mieliśmy już szans wyjść z grupy): Polska – Kostaryka 2:1

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018

mecz otwarcia: Senegal – Polska 2:1

mecz kluczowy (musimy wygrać): Kolumbia – Polska 3-0

mecz o honor (nie mieliśmy już szans wyjść z grupy): Polska – Japonia 1:0

Czy widać wyraźnie „nową świecką tradycję”? Tak. Polacy wygrywają na mistrzostwach świata w XXI wieku tylko te mecze, które nie mają większego znaczenia oprócz kwestii honorowych. Niemniej mamy podstawy sądzić, że tym razem będzie inaczej. Tą nadzieją jest niezwykła umiejętność wygrywania ważnych meczów przez naszego aktualnego selekcjonera, Czesława Michniewicza. O ile można mu zarzucić, że ma problem z przygotowaniem fizycznym piłkarzy do sezonu w klubach, ten mankament w kadrze mu nie grozi. Dostanie już przygotowanych i głodnych gry piłkarzy. Michniewicz znany jest z doskonałego zmysłu taktycznego, pozwalającego przygotować zespoły do konkretnych meczów. Udowodnił to, chociażby w meczu barażowym ze Szwecją a wcześniej zaskakującymi wynikami w Lidze Europy i reprezentacji młodzieżowej, którą prowadził wcześniej.

Nasi przeciwnicy na MŚ w Katarze

Meksyk, Argentyna i Arabia Saudyjska. Wydawałoby się, że jesteśmy na styku drugiego i trzeciego miejsca w tej grupie. Argentyna wydaje się poza zasięgiem. Wiele osób upatruje ich jako głównego faworyta mistrzostw w Katarze. Lionel Messi będzie otoczony być może najbardziej wszechstronną drużyną jaka kiedykolwiek miała mu pomóc w sukcesie na mundialu. Są aktualnymi zdobywcami Copa America i to z tytułem zdobytym na boiskach największego, odwiecznego rywala – Brazylii. Argentyna nie przegrała już 36 meczów z rzędu. Ostatni raz przegrali w lipcu 2019 roku. W aktualnym rankingu FIFA plasują się najwyżej spośród zespołów w naszej grupie, na trzeciej pozycji na świecie:

03. Argentyna

13. Meksyk

26. Polska

51. Arabia Saudyjska

Nasz największy konkurent do wyjścia z grupy, Meksyk, jest natomiast zespołem, który od wielu lat zawsze wychodzi z grupy. Ostatni raz nie weszli do 1/8 finału w czasach Kazimierza Deyna i Andrzeja Szarmacha, w 1978 roku! Jest to bardzo wyrównany i mocny zespół, na szczęście w ostatnim roku nie bryluje specjalnie formą. Arabia Saudyjska jest wielką niewiadomą, niemniej klimat Bliskiego Wschodu i bardzo duża ilość kibiców, którzy wybierają się dopingować swój zespół, będzie ich mocnym atutem. Ambicje Arabii Saudyjskiej są ogromne, ale wydaje się, że na tym turnieju nie powinni nikogo zaskoczyć.

Gdzie widać naszą przewagę? Według danych FIFA, w Polsce jest zarejestrowanych najwięcej czynnych piłkarzy spośród naszych rywali, czyli w teorii mamy, w czym wybierać:

Polska 434 000 piłkarzy, populacja kraju 38 milionów ludzi

Argentyna 332 000 piłkarzy, populacja kraju 46 milionów ludzi

Meksyk 325 000 piłkarzy, populacja kraju 129 milionów ludzi

Arabia Saudyjska 19 000 piłkarzy, populacja kraju 35 milionów ludzi

Oczywiście nie ilość a jakość piłkarzy jest najważniejsza. Warto jednak pamiętać, że to nasz piłkarz, Robert Lewandowski jest aktualnie jednym z najlepszych piłkarzy na globie.

EA Sports już wie

Twórcy popularnej serii gier „FIFA” przeprowadzili profesjonalną symulację całego turnieju w Katarze. Nasz główny rywal w turnieju zdobędzie według nich mistrzowski puchar. W hitowym starciu finałowym Argentyna miałaby wygrać z Brazylią 1:0. Podobne prognozy można traktować jako zabawę, gdyby nie to, że dotychczasowe symulacje z lat 2010, 2014 i 2018 poprawnie przewidziały zwycięzców mundialu! Odpowiednio: Hiszpanię, Niemcy i Francję. Bardzo ciekawą informacją dla kibiców biało-czerwonych jest to, że według wspomnianej symulacji to właśnie Polska wychodzi z grupy z miejsca drugiego. W 1/8 finału mielibyśmy odpaść według nich z Francją.

Również według statystyków futbolu mamy szanse wyjść z grupy. Eksperci dają 49,3% szans Polsce na grę w 1/8 finału, z kolei Meksykowi - 47,1%. Oczywiście Argentyna po raz kolejny jest poza konkurencją - 90,2% na awans. Dużo gorzej prognozy wyglądają według analityków Opta. Oni również pokusili się o wskazanie swoich faworytów. Według ich analizy z grupy wyjdzie Argentyna oraz Meksyk.

Jeśli nie teraz to kiedy?

Nie ulega wątpliwości, że mundial w Katarze będzie zamknięciem pewnej epoki. Będą to zapewne ostatnie mistrzostwa świata dla kultowych zawodników jak Lionel Messi, który ma już 35 lat i dla Cristiano Ronaldo, który w lutym będzie miał 38 urodziny. Również w naszej reprezentacji będzie musiał dokonać się przełom pokoleniowy. Nasza ikona, Robert Lewandowski ma już 34 lata. Wojciech Szczęsny już ogłosił, że ten turniej będzie pożegnalny w jego reprezentacyjnej karierze. Katarska impreza może być również ostatnia dla Kamila Glika (34l.), Grzegorza Krychowiaka (32l.), Kamila Grosickiego (34l.) i na sto procent dla obrońcy Artura Jędrzejczyka (35l.).

To pokolenie piłkarzy ma coś do udowodnienia, musi jednak wnieść się na wyżyny swoich umiejętności i wygrać pierwszy mecz kluczowy. Zgodnie z przewidywaniami nasza reprezentacja powinna walczyć z Meksykiem o drugie miejsce w grupie i najważniejszym meczem będzie właśnie ten pierwszy, rozegrany 22 listopada o godzinie 17:00. Nawet nasze bezpośrednie mecze w historii są na remis – 8 meczów, 3 zwycięstwa, 3 porażki i 2 remisy. Teraz wszystko w nogach Lewandowskiego i spółki oraz nas, Kibiców.

Autor: Marcin Batko