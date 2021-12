Mróz i śnieg w UK. Wydano dwudniowe alerty w związku z oblodzeniami

Tuż przed świętami Met Office wydało żółte alerty związane z oblodzeniami dla niektórych rejonów Wielkiej Brytanii, co wiąże się ze zwiększonym niebezpieczeństwem na drogach, a także dla pieszych na chodnikach.

Wielu z nas ma nadzieję na białe święta w tym roku, a synoptycy twierdzą, że taki scenariusz pogodowy jest bardzo prawdopodobny. Śnieg może spaść już w środę, a temperatury spadną poniżej zera.

It's all change on the #weather front as we head into the #Christmas period. Here are the details: pic.twitter.com/vDW5xQxb1C